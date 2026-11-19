Aragón congela las nuevas licencias de VTC y eleva las multas por conducir sin licencia hasta los 18.000 euros

El Gobierno de Aragón ha congelado por decreto-ley las nuevas licencias VTC y endurece las multas a los que trabajan en Zaragoza sin licencia municipal.

Tras el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que suspendió la orden VFL/1445/2026 -publicada el 10 de octubre- con la que la Policía Local podía inmovilizar hasta un año los VTC sin licencia en Zaragoza, desde el Ejecutivo aragonés se ha llevado a cabo un nuevo intento de la norma que busca dictar los nuevos criterios para controlar los Vehículos de Turismo con Conductor.

Según se ha publicado este jueves 19 de noviembre en el Boletín Oficial de Aragón, el Decreto-ley 3/2026 suspende el otorgamiento de nuevas autorizaciones VTC en todo Aragón (también las solicitudes ya presentadas) hasta que entre en vigor la nueva ley autonómica, con un máximo de dos años.

Además, las multas por transporte urbano sin licencia pasan a 4.001 y 6.000 euros ( de 5.001 a 6.000 euros si es un VTC con autorización estatal y de 6.001 a 18.000 euros en reincidencia). La Policía Local deberá inmovilizar el vehículo en el acto.

La nueva norma entrará en vigor este viernes 20 de noviembre.

Según el propio texto, desde 2023 las autorizaciones han pasado de 192 a 424 (un 120,83 % más). Asimismo, se señala que llegan unas 55 solicitudes al mes.

Entre los meses de enero y junio de este año se concedieron 114 autorizaciones en la provincia de Zaragoza a titulares sin licencia municipal. Estos hacen el 75 % de sus servicios dentro de Zaragoza.

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