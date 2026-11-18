Planas con alcaldes y la delegada del Gobierno Delegación del Gobierno

El ministro Planas destaca la inversión en regadíos en Aragón con el Gobierno de Sánchez: "Es una apuesta por el futuro"

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido este miércoles desde Bujaraloz (Zaragoza) la inversión en regadíos acometida por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Planas ha cifrado en 404 millones de euros la inyección económica puesta en marcha en la actualidad. Esto equivale, ha recordado, a cubrir 59.000 hectáreas, unas 10.000 de "nueva transformación".

El grueso de estas últimas se concentra en el denominado sector 8 de Los Monegros, donde se ubica Bujaraloz.

"Creo que es una apuesta por el futuro, no solo es un tema agronómico. Da vida a lo que aquí se hace, abre la puerta a nuevas producciones y sobre todo nos permite pensar en la incorporación de nuevos agricultores y ganaderos", ha señalado.

Según Planas, las modernizaciones de regadíos contribuyen a un mejor uso del agua, de las energías renovables o elementos como los fertilizantes y los productos fitosanitarios.

Sobre las obras acometidas en los Monegros, "todas las obras de los subsectores estarán concluidas el año que viene". Hacia otoño, ha precisado.

"Lo que supone el regadío es multiplicar por tres la producción agroalimentaria en términos de riqueza. También el empleo que crea para toda la comarca, para todos los agricultores y ganaderos", ha señalado.

A este apoyo se suma la aportación a los seguros agrarios, el aumento de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) o para la renovación de maquinaria. "Todo esto es fundamental y lo vamos a seguir haciendo", ha destacado el ministro.

"Es razón de vida y de desarrollo económico", ha expresado.

Planas participa esta tarde en un acto electoral del PSOE aragonés. Tiene lugar en Sariñena con la presencia, entre otros, de la secretaria general, Pilar Alegría, el líder de los socialistas oscenses, Fernando Sabés, y la candidata al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre.