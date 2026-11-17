Celma, con representantes del partido de Figueruelas y Pedrola. E. E.

El PP pide plenos en Pedrola y la Ribera Alta para que Manuela Berges explique su recurso contra la gigafactoría

El PP ha anunciado este martes plenos extraordinarios en Pedrola y la Ribera Alta para que Manuela Berges explique su recurso contra la gigafábrica de baterías.

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, considera que el contencioso-administrativo presentado por la regidora pone en riesgo una inversión de 4.100 millones y 4.000 empleos directos.

En su opinión, detrás de todo esto hay motivos electorales por su condición de número dos de la candidatura socialista.

"La gente del territorio no lo entiende", ha afirmado el dirigente popular, que ha insistido en que el proyecto trasciende a los dos municipios directamente afectados y tiene repercusiones para las comarcas de Ribera Alta, Valdejalón y Cinco Villas.

La inversión prevista, ha recordado, asciende a 4.100 millones de euros y contempla la creación de 4.000 empleos directos.

Además, durante la fase de máximo rendimiento de las obras se podrían generar más de 500 puestos de trabajo.

Celma ha defendido que no se trata de cifras sobre el papel, sino de una actividad económica con un impacto acreditado por la trayectoria de la antigua Opel, ahora Stellantis, en Figueruelas desde 1982.

"Estamos hablando del proyecto industrial posiblemente más importante de la historia de Aragón", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que la fábrica ha producido más de diez millones de vehículos desde su puesta en marcha y ha destacado la importancia que esta actividad tiene para las empresas auxiliares y para el empleo de los municipios del entorno.

Celma también ha cuestionado los motivos que, según ha expuesto, ha puesto sobre la mesa la alcaldesa para justificar su oposición al proyecto.

En concreto, ha señalado que algunas de las infraestructuras a las que hace referencia Berges ni siquiera son competencia del Ayuntamiento de Pedrola.

Es el caso de las rotondas a las que alude el recurso, el presidente del PP-Zaragoza ha recordado una de ellas se encuentra en la A-68 y es de competencia estatal y que la otra está situada en la carretera autonómica A-122.

También ha rechazado que el vial de aproximadamente un kilómetro que atraviesa el polígono industrial pueda justificar el contencioso.

Especialmente teniendo en cuenta que este tramo ya está construido y actualmente se encuentra en conservación por parte de la empresa y de los dos municipios, cada uno en la proporción correspondiente a su término municipal.

En caso de que fuera necesaria una mayor conservación, el dirigente popular considera que sería una cuestión que podría abordarse directamente con la empresa, sin necesidad de acudir a los tribunales.

Celma también ha recordado que las alegaciones al PIGA que presentó Pedrola estaban relacionadas con cuestiones energéticas y no hacían referencia ni a las dos rotondas ni al vial que ahora se encuentran entre los motivos de controversia.

"La única explicación que nosotros entendemos es que es la número dos del PSOE y que Pilar Alegría le ha dicho: necesitamos alguna motivación para tirar para adelante, para tener un relato en esta campaña electoral", ha afirmado.