Fernando Beltrán, en uno de lo primeros actos de la campaña. E. E.

Fernando Beltrán, sobre la hucha de las pensiones: "Está saneadísima, es más que solvente y vamos a fortalecerla"

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha asegurado este lunes que la hucha está "saneadísima" y que es "más que solvente".

Lo ha hecho durante un debate sobre las pensiones en la sede del partido.

El que fuera delegado del Gobierno en Aragón se ha comprometido a seguir "fortaleciendo" la hucha ante la llegada de las jubilaciones de la generación del baby boom.

"Está en un momento de plena salud y vamos a seguir garantizándola en la próxima legislatura", agregaba.

Minutos antes del encuentro, Beltrán sacaba pecho de que con Pedro Sánchez las pensiones han aumentado un 50%.

"Quien cobraba 1.000 euros ahora está percibiendo cerca de 1.500", decía.

El candidato ha contrapuesto todo esto con el modelo del Partido Popular.

"La última subida que dejó acordada el gobierno anterior del PP era un 0,25%, mientras que nuestra revalorización prácticamente llega a ese 50%. Con Sánchez, ningún año han dejado de acondicionarse al incremento del coste de la vida", exponía.

Blindadas por ley

El candidato también ha remarcado que si Pedro Sánchez sigue en La Moncloa, las pensiones se blindarán por ley para que la subida "no quede al albur" del Gobierno de turno.

"No queremos que nadie decida aleatoriamente sobre el futuro de estas personas, que además de tener que sacar adelante sus propios hogares normalmente tienen la encomienda de tener en casa a algún hijo o algún nieto. Nos parece algo fundamental", defiende.

En el encuentro también han participado los candidatos al Congreso Marta Gracia y José Antonio Remón, y el candidato al Senado Miguel Dalmau.

Allí, los socialistas han cargado contra "las recetas de la derecha y la ultraderecha", con "recortes, privatizaciones y motosierras contra el Estado del bienestar". "Frente a quienes quieren convertir las pensiones en un negocio, nosotros vamos a seguir defendiéndolas como un derecho", incidía Beltrán.

Durante el debate, los candidatos han podido escuchar de viva voz las preocupaciones y propuestas de los pensionistas sobre las necesidades específicas de las personas mayores, especialmente en materia de sanidad, atención a la dependencia, servicios sociales y cuidados.

En este sentido, Beltrán ha reivindicado la importancia de escuchar directamente a los pensionistas para seguir construyendo propuestas que respondan a sus necesidades.

"Queremos seguir ampliando ese paraguas de protección social que hemos fortalecido durante los últimos años. Porque defender las pensiones públicas es también defender la sanidad, la dependencia, los cuidados y, en definitiva, el derecho a envejecer con dignidad", ha expuesto.