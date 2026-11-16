La aerolínea aragonesa suma los días 24 y 27 de diciembre tras la gran acogida de los primeros vuelos y la demanda de usuarios que pedían un vuelo para las fiestas.

Air Horizont refuerza su conexión directa de Zaragoza a Sevilla con dos nuevas fechas en Navidad

Air Horizont anuncia la ampliación de su conexión aérea directa entre Zaragoza y Sevilla que saldrá hoy a la venta con dos nuevas fechas: el jueves 24 y el domingo 27 de diciembre.

La decisión llega tras la gran acogida que ha tenido la propuesta entre los viajeros.

La conexión se puso en marcha como respuesta extraordinaria y temporal a la situación del transporte ferroviario entre ambas ciudades, con seis fechas entre el 20 de noviembre y el 8 de diciembre.

El interés mostrado por los usuarios ha superado las expectativas de la compañía, y son muchos los viajeros que han pedido a Air Horizont que programe también vuelos para Navidad.

"La respuesta de los viajeros ha sido magnífica y muchos de ellos nos han pedido un vuelo para estas fiestas. Por eso hemos decidido incluir estas nuevas fechas para que puedan reencontrarse con sus familias y seres queridos en Navidad", señala Juan Luis Díez, CEO de Air Horizont.

Calendario de vuelos

Los vuelos de las nuevas fechas saldrán del Aeropuerto de Zaragoza y se operarán con aeronaves de Air Horizont con capacidad para 168 pasajeros.

El trayecto tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos.

Fecha Ida (ZAZ → SVQ) Vuelta (SVQ → ZAZ)

Jueves 24 de diciembre 13:00 – 14:30 15:30 – 17:00

Domingo 27 de diciembre 16:00 – 17:30 18:30 – 20:00

Estas dos fechas se suman a las ya programadas: el 20, 22, 27 y 29 de noviembre, y el 4 y 8 de diciembre.

Los billetes de todas las fechas están disponibles en airhorizont.com.

Con esta ampliación, Air Horizont refuerza su compromiso con Aragón y con la conectividad desde Zaragoza, adaptando su operativa a las necesidades reales de los viajeros.