Alegría sobre el trasvase: "El próximo 29 N también estará en juego la defensa de nuestros recursos hídricos"

El trasvase del Ebro vuelve a situarse en el centro del debate político en Aragón a dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha advertido este domingo en Aínsa de que PP y Vox vuelven a poner sobre la mesa esta posibilidad y ha señalado que los próximos comicios serán decisivos para defender los recursos hídricos de la comunidad.

Alegría ha realizado estas declaraciones antes de participar en un mitin en la localidad oscense junto a las candidatas socialistas por Huesca al Congreso, Begoña Nasarre, y al Senado, Tania Solans.

La dirigente socialista ha reaccionado así a las últimas declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar, que este sábado anunció en un acto del PP en Alicante que Alberto Núñez Feijóo impulsaría un gran pacto nacional del agua durante sus primeros cien días de Gobierno si gana las elecciones.

Aznar también reivindicó el Plan Hidrológico Nacional aprobado durante su mandato, que contemplaba el trasvase del Ebro.

La líder de los socialistas aragoneses ha acusado a PP y Vox de recuperar esta propuesta y ha recordado que fue un Gobierno socialista el que derogó los trasvases previstos en aquel plan. "El próximo 29 de noviembre también estará en juego la defensa de nuestros recursos hídricos", ha advertido.

Pero Alegría ha ido más allá y ha vinculado el debate del agua con el modelo de desarrollo energético e industrial que, a su juicio, plantea el PP para Aragón.

"Hay dos trasvases. Uno, traer de nuevo el trasvase del Ebro y un segundo trasvase que es trasvasar toda nuestra energía, toda nuestra agua, nuestros recursos naturales hacia los centros de datos", ha afirmado.

Frente a este planteamiento, ha defendido un modelo de crecimiento económico que no comprometa los recursos naturales de la comunidad. "

Sí al progreso, sí a los avances y desde luego sí también al respeto de nuestros recursos naturales", ha asegurado.