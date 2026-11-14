El PP promete "un plan de conservación" para los más de 26.000 kilómetros de carreteras "abandonadas"

La campaña electoral ya ha comenzado y los partidos políticos presentan propuestas para convencer a los ciudadanos de meter la papeleta de su color en las urnas el próximo 29N.

"El compromiso del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo con la renovación de nuestras infraestructuras viarias es firme, cuantificable y necesario", ha asegurado esta mañana Rocío Dívar, candidata del PP al Congreso por Zaragoza.

Dívar ha explicado hoy en Alagón las medidas para mejorar las carreteras, "muy deterioradas tras ocho años de abandono y mala planificación del gobierno socialista".

Entre los asuntos que ha señalado figura la reciente liberalización del tramo aragonés de la AP-68.

La candidata popular ha criticado que, pese a que la fecha estaba prevista desde hace 25 años, el Ministerio de Transportes "no haya contactado con los alcaldes afectados ni haya previsto", según ha indicado, las mejoras necesarias en enlaces y accesos para reforzar la seguridad.

También ha cuestionado que sigan pendientes cuestiones relacionadas con la retirada de los peajes.

Dívar ha mencionado asimismo el desdoblamiento pendiente de distintos tramos de la A-68 y los retrasos en las infraestructuras de comunicación de Aragón. En este contexto, ha contrapuesto la actuación del Gobierno autonómico, presidido por Jorge Azcón, con la del Ejecutivo central.

Como ejemplo, ha puesto la construcción de una rotonda en la A-126 a su paso por Alagón.

Según ha explicado, el Ayuntamiento había solicitado una solución para un punto conflictivo en la salida hacia esta carretera y el Gobierno de Aragón ejecutó la infraestructura que reclamaba el municipio.

Propuestas para las carreteras

Más allá de las críticas al Ejecutivo central, el PP plantea un paquete de medidas en materia de infraestructuras que incluye un plan de conservación de carreteras para los próximos años. La formación también propone habilitar carriles de adelantamiento seguro en los puntos donde sea necesario y ampliar las áreas de descanso y los aparcamientos seguros destinados a transportistas.

El programa recoge, además, la puesta en marcha de un plan de infraestructuras dotado con 300.000 millones de euros durante los próximos 15 años. El mantenimiento y la seguridad de las vías serían, según el compromiso anunciado por Dívar, una prioridad en los Presupuestos Generales del Estado.

«Vamos a impulsar las infraestructuras y las carreteras que Aragón necesita y que lleva años esperando», ha asegurado la candidata, que ha defendido que estas actuaciones deben extenderse tanto a la red viaria como a las infraestructuras ferroviarias.