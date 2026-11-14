Azcón plantea eliminar el IVA de los alimentos básicos y rebajar los impuestos a la energía si gana las elecciones

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado que su partido plantea reducir al 0% el IVA de los alimentos básicos y eliminar el impuesto del 7% a la producción de energía.

Son dos de las medidas económicas que ha presentado este sábado en Barbastro, durante una visita junto a la candidata popular por Huesca, Ana Alós, y el alcalde de la localidad, Fernando Torres.

Azcón ha centrado su intervención en el encarecimiento del coste de la vida y en la dificultad de las familias para afrontar gastos cotidianos como la cesta de la compra o la factura de la luz.

Según ha señalado, los precios han aumentado un 4,9% en el último año, frente al 4,4% registrado en Aragón.

El dirigente popular también ha asegurado que entre 2020 y 2024 la cesta de la compra se encareció un 40%.

"Quien hace unos años venía al mercado de Barbastro con 100 euros, ahora necesita 140 euros para comprar lo mismo", ha explicado. Entre los productos que más han subido ha citado los huevos, el aceite de oliva y los tomates.

Para hacer frente a esta situación, el PP propone dejar sin IVA alimentos como la carne, el pescado y las conservas.

Por otro lado, los populares también plantean suprimir el impuesto del 7% a la producción de energía, que "repercute en el recibo de la electricidad de los vecinos".

A estas medidas se suma la creación de una tarifa social única para facilitar el acceso a las ayudas destinadas a los hogares con dificultades para pagar la luz, reduciendo los requisitos necesarios para solicitarlas.

"Reconstruir España significa ayudar a los aragoneses y a los españoles a algo tan esencial como que tengan mejores salarios, puedan pagar la cesta de la compra y puedan hacerlo sin el esfuerzo que a día de hoy significa", ha concluido.