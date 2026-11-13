La Policía recibe un nuevo aviso de objeto sospechoso en Zaragoza y ya van al menos cuatro desde el martes

La Policía Nacional ha recibido este viernes un nuevo aviso por un artefacto sospechoso en Zaragoza.

Ha llegado después del que ha tenido en vilo al entorno de la sede del PSOE-Aragón, en Conde de Aranda, y, por suerte, ha terminado siendo otra falsa alarma.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, se ha producido en la Vía Verde del Barrio Oliver.

Desde el Cuerpo confirman que el episodio se ha cerrado con total normalidad y piden "tranquilidad" ante la cantidad de avisos que están llegando desde el trágico suceso que le costó la vida a un agente en Oviedo.

Solo esta semana han trascendido al menos cuatro avisos de estas características en Zaragoza.

El primero, el propio martes, se produjo en el barrio del Actur.

El más llamativo fue el segundo, el de la estación Delicias. Allí, los agentes tuvieron que detonar una mochila.

Esta mañana, el susto llegaba en el entorno de la sede del PSOE-Aragón, donde solo unas horas antes se había convocado un desayuno informativo de inicio de campaña.

En este caso, el operativo se ha desplegado tras localizar una maleta sospechosa, lo que ha motivado un importante dispositivo de seguridad.

La zona ha estado acordonada durante más de una hora, obligando a los vecinos a permanecer en sus casas y a los negocios cercanos, a bajar la persiana.

El suceso ha afectado al tráfico y a la circulación de autobuses.

Hasta las inmediaciones de la Plaza del Portillo se han dirigido agentes de las unidades de Guías Caninos y Tedax, según han explicado fuentes policiales, y hacia las 13.50 horas se ha procedido a la detonación del objeto sospechoso.

La Policía Nacional ha empleado un robot para inspeccionar la mochila sospechosa y comprobar si existía algún tipo de riesgo. Después se ha procedido a la detonación controlada y no se han reportado más incidencias.

Los agentes consultados no descartan que pueda haber más avisos en las próximas horas dada la 'psicosis' que parece haberse instalado en parte de la sociedad tras el incidente en Oviedo.

Zaragoza no es, ni mucho menos, un caso aislado, ya que estos avisos también se han registrado en ciudades como Madrid y otros puntos de Europa.