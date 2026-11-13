Aragón arranca la campaña de las generales a todo o nada: los partidos ponen el foco en el progreso, la gestión y la vivienda

La campaña de las elecciones generales ha arrancado esta medianoche en toda España y promete acción en Aragón nueve meses después de las autonómicas anticipadas del 8-F.

Los partidos auguran un camino al 29-N movido y con presencia de los principales líderes nacionales, según confirman a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. Si bien, admiten, las agendas se amoldarán sobre la marcha.

Pese a que Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal (este mismo jueves en Huesca) o Ada Colau han pasado recientemente por Aragón, todo apunta a que repetirán en bloque. Colau, sin ir más lejos, estará el domingo en Zaragoza junto a CHA-Frente Amplio.

Como reconocen desde las formaciones políticas, el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez puso la maquinaria a funcionar hace ya dos meses. Ahora esperan echar el resto en los 16 días hasta las votaciones, 14 hasta el fin de campaña, el viernes 27.

Así, el arranque oficial del camino a las urnas dará continuidad a los temas que ya se han tratado hasta el momento, tanto antes como después del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), el particular punto y aparte desde el anuncio de la convocatoria.

Fuentes del PSOE apuntan a una campaña para "confrontar" modelos con PP y Vox, aunque exigen respeto en el camino a las urnas. Los socialistas esperan contraponer "un país que crece y conquista derechos" frente a los "sacrificios" o la "motosierra".

Se remiten a la reciente victoria de la izquierda en Brasil con Lula: "la ilusión puede más que el miedo y el progreso, más que la involución".

Uno de los "retos" principales pasa por las propuestas para responder a la crisis de la vivienda. El miércoles, a dos días del inicio de la campaña, Zaragoza acogió una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años.

La previsión es que haya visitas de las principales figuras nacionales. No obstante, señalan que son más difíciles de cuadrar que en las autonómicas de febrero.

El PP aragonés también habla de "ilusión". En este caso, por sacar a España de la "degradación" que achacan a los ocho años de Gobierno socialista.

Las generales no impiden que se vaya a hablar de Aragón, explican, donde los populares lideran el Ejecutivo desde hace tres años pese a los vaivenes con Vox, hoy de vuelta a la estabilidad. La consigna que se lanzará en este sentido es la de "seriedad, rigor y solvencia".

Los populares guardan también la carta de Feijóo. Tanto él como Sánchez pasaron por Zaragoza, y también Huesca en el caso del popular, la semana de las Fiestas del Pilar.

En Vox dan por segura la presencia de Santiago Abascal, aunque haya visitado Teruel y la capital altoaragonesa en precampaña. También la del eurodiputado Jorge Buxadé; el portavoz de Vivienda en el Congreso, Carlos Hernández Quero; o su homóloga en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez.

Las principales líneas de la campaña salieron a relucir en el mitin de Abascal en el Palacio de Congresos de Huesca, horas antes del arranque oficial de la campaña: "prioridad nacional, desregulación y remigración".

La primera consigna marcó también el debate a la totalidad de los Presupuestos del Gobierno de Aragón para 2027. Y es que la convocatoria electoral no ha frenado el día a día del parlamento autonómico.

La candidatura CHA-Frente Amplio tiene este mismo domingo la primera piedra de toque de su campaña. La candidata de la coalición a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, arropará a Marina Rodríguez, número uno por Zaragoza al Congreso.

El acto tendrá lugar en el Centro Cívico Tío Jorge de Zaragoza, aunque los primeros actos de campaña apuntan a mucha presencia en el territorio más allá de la capital. Es el marco escogido por CHA, Izquierda Unida y el resto de actores para hablar de vivienda, infraestructuras o la defensa de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTB.

Fuentes de la coalición ahondan en el mensaje del autogobierno y de oponerse al extractivismo: "Que Aragón deje de ser tierra de sacrificio del Estado". El camino a las urnas abordará asimismo otras "brechas" y desigualdades.

Teruel

Como en las autonómicas, Aragón vivirá su particular batalla por Teruel. Ya ha ocurrido en la precampaña, con Teruel Existe centrándose en su circunscripción y la renuncia de CHA-Frente Amplio a presentar listas pese a la negativa de Izquierda Unida.

Tomás Guitarte encabeza la papeleta de Teruel Existe siete años después de su histórica elección en 2019. Fuentes de la candidatura hablan de "ilusión" y se ven capaces de recoger el "hartazgo" hacia PP y PSOE.

"De Vox, ni hablamos, nos traen un candidato que no sabe ni distinguir el Torico", valoran sobre Daniel Alda.

En disputa

La última encuesta de Sociométrica para EL ESPAÑOL apunta a una victoria del PP en la Comunidad con cinco diputados, dos menos que en 2023. Sería la fuerza más votada en las tres provincias y concentraría un 33% de los sufragios.

El PSOE obtendría cuatro escaños, los que ya tiene en Aragón. Vox recogería las pérdidas de los populares y se situaría en los tres, uno en cada provincia. CHA-Frente Amplio tendría el último por Zaragoza pero se lo disputaría con los de Abascal.

PP y Vox también pugnan por el tercer escaño de Huesca. Y el PSOE, con Vox en Teruel.

Las elecciones del 29 de noviembre traen novedades en todos los candidatos principales por la provincia de Zaragoza: Fernando Beltrán (PSOE), Rocío Dívar (PP), Carmen Rouco (Vox), Marina Rodríguez (CHA-Frente Amplio), incluso Alicia Arteaga (Podemos).

Vox también trae nuevos cabezas de lista en Huesca y Teruel, Ester Blanco y Daniel Alda; mientras que PP y PSOE repiten con Ana Alós y Begoña Nasarre en el Alto Aragón. Herminio Sancho, otro socialista de larga trayectoria, sigue al frente de la candidatura en Teruel, al igual que el popular Alberto Herrero.

Los partidos comparten en Aragón los objetivos del conjunto de España. El PSOE, no perder peso electoral y contribuir a renovar el Gobierno de Sánchez. El PP, aprovechar el viento favorable que apuntan los sondeos y resistir la subida de Vox, que podría ser uno de los grandes beneficiados.

CHA-Frente Amplio quiere revalidar, con otra coalición tras Sumar, el escaño obtenido por Jorge Pueyo y, de paso, alzar a Marina Rodríguez, uno de los principales valores a futuro en las filas aragonesistas.

Podemos se presenta en solitario. En Aragón, ya no cuenta con representación en las Cortes desde febrero. Por su parte, Teruel Existe busca dar la sorpresa tras los movimientos que pueden concentrar alrededor de Guitarte una parte del denominado voto útil.