El piquete frente a CEOE-Aragón, este miércoles por la mañana. E. E.

Los sindicatos cifran en más del 70% el seguimiento de la huelga general en Zaragoza pese a pinchar en el comercio

CCOO y UGT han calificado de "éxito" las primeras horas de huelga general en Zaragoza pese a la aparente normalidad en el centro y los barrios de la capital y han asegurado que el seguimiento medio ha superado el 70%.

Manuel Pina y José Juan Arceiz han defendido que la movilización ha tenido una especial incidencia en la industria y los ámbitos productivos, donde algunas empresas habrían registrado un seguimiento del 100% de sus plantillas.

"Hemos ganado", han proclamado los responsables sindicales durante un piquete frente a la sede de CEOE-Aragón.

Los líderes sindicales han puesto como ejemplo el seguimiento en empresas como Saica o Balay, donde, según sus cifras, el paro habría alcanzado el 100% de las plantillas.

También han destacado la incidencia en el transporte público y en las administraciones.

Arceiz y Pina, en el piquete. E. E.

En el caso de la actividad autonómica hablan de un seguimiento cercano al 60%, mientras que en el sector sanitario han señalado que, descontando los servicios mínimos, la participación también habría rondado ese porcentaje.

Uno de los principales mensajes de la jornada ha estado dirigido a las organizaciones empresariales. Los sindicatos han aprovechado la concentración frente a la patronal para exigir que se desbloquee la negociación del acuerdo estatal de empleo y negociación colectiva, que permanece paralizada desde el pasado 31 de diciembre, según han denunciado.

Ambos sindicatos consideran que este acuerdo es fundamental para trasladar las reivindicaciones laborales y salariales a todos los sectores, especialmente a aquellos más pequeños y con menor capacidad de organización sindical.

"Es necesario sentarse a negociar", han reclamado a la patronal.

La advertencia ha ido más allá. Los sindicatos han asegurado que, si continúa sin sentarse a negociar, convertirán el bloqueo de cada convenio colectivo en nuevos conflictos laborales. "Vamos a sumar los conflictos y a hacer que el día de hoy sea el inicio de un conflicto de ámbito de negociación colectiva y no el final", han advertido.

A su juicio, existe todavía margen para mejorar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente en un contexto económico que han descrito como de crecimiento y con beneficios empresariales al alza.

Sin incidentes

Los sindicatos han querido destacar la ausencia de incidentes durante las primeras horas de movilización en la Comunidad.

Tras la concentración frente a la patronal, los sindicatos han tratado de extender la movilización al comercio recorriendo distintos puntos del centro de Zaragoza para visibilizar la convocatoria.

Preguntados sobre la escasa incidencia en las grandes superficies, han explicado que habían concentrado buena parte de sus recursos en los polígonos industriales, donde consideraban que podían conseguir una mayor incidencia de la huelga.

Por ello, han restado importancia a que grandes establecimientos como El Corte Inglés o las principales cadenas hayan podido abrir sus puertas con normalidad.

La jornada tendrá su 'momento cumbre' esta tarde con una manifestación que partirá a las 18.00 de la Puerta del Carmen.

La protesta tendrá como uno de sus ejes centrales el problema de la vivienda, además de las reivindicaciones laborales que han motivado la huelga.

Tanto CCOO como UGT han defendido que, pese a la cercanía de las elecciones, la convocatoria llega en un momento "especialmente oportuno" para poner sobre la mesa las dificultades de acceso a la vivienda.