Paloma, estudiante de Derecho en Zaragoza: "Les entiendo, pero quien quiera ir a estudiar también debería poder hacerlo"

La huelga general del 11-N está dejando algunos puntos críticos en la capital aragonesa. Uno de ellos es la Universidad de Zaragoza.

Dentro de ella, un grupo de jóvenes que están secundando la huelga han bloqueado el acceso principal -por la Plaza San Francisco- al recinto.

Los estudiantes que han optado por no hacer huelga e ir a la universidad, se han visto obligados a acceder por otras puertas.

Es el caso de Paloma Gonzalo, una joven estudiante de Derecho, que ha tenido que acceder a las instalaciones por la puerta lateral.

"Ni siquiera he intentado entrar por la puerta principal, una amiga me ha dicho que han agredido a un chaval de su clase", comenta la estudiante.

Asimismo, Gonzalo asegura que entiende la movilización pero que se deben respetar ambos derechos: el de ejercerla y el de no querer hacerlo.

"Les entiendo pero quien quiera ir a trabajar o estudiar también debería poder hacerlo", subraya Paloma Gonzalo.

"No hacemos daño a nadie"

Paloma no es la única que se ha visto afectada por esta situación.

Javier, estudiante del máster de educación, también ha tenido que acceder por la puerta lateral.

El joven reconoce que "de la misma forma que estamos respetando que haya huelga, tienen que respetar a los que queremos estudiar, no hacemos daño a nadie".

En este sentido, Javier subraya que "entiendo y apoyo cosas que se defienden pero estoy en contra de que a mi no me dejen entrar con libertad a mi universidad".

El estudiante junto a tres compañeros más manifiesta que "hemos tenido que buscar alternativas porque queremos estudiar".

Otro caso

No solo los estudiantes han sufrido las consecuencias de este bloqueo de la puerta principal.

Un joven trabajador de la universidad ha intentado entrar por ese acceso pero los huelguistas se lo han impedido.

El trabajador ha sido increpado y ha tenido que intervenir la Policía Nacional.

"Vengo a trabajar para sacar a mi familia adelante, es indignante que no me dejen pasar", relata el joven.

Finalmente, ha tenido que acceder al recinto por una de las puertas laterales, como la mayoría de personas que quieren entrar a la Universidad de Zaragoza este 11-N.