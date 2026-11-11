La huelga "residual" entre los funcionarios de Aragón: "Es la que menos seguimiento ha tenido de las últimas tres"

España vive este miércoles 11 de noviembre una huelga general. En Aragón, según datos facilitados por el gobierno autonómico, solo ha tenido un seguimiento del 11,88% en la administración pública.

"Esta huelga general es la que menos seguimiento ha tenido de las últimas tres", ha señalado Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda.

En total, 4.243 trabajadores han secundado el paro de una plantilla de 44.712 efectivos, entre los que se incluyen 8.998 empleados adscritos a los servicios mínimos.

Por sectores, Educación registra el mayor seguimiento, con un 21,23%, seguida de la Administración General, donde el porcentaje se sitúa en el 10,84%.

Por detrás aparecen Justicia, con un 5,63%, y Sanidad, que presenta el menor porcentaje de participación, con un 4,21%.

Manifestación estudiantil por la huelga general en Zaragoza. E.E

"En nuestro mapa concesionario de transportes, de 681 expediciones programadas se han llevado a cabo 594, por tanto, hemos realizado el 87,23% de los servicios", ha comentado Bermúdez de Castro.

Por provincias, Zaragoza encabeza el seguimiento de la huelga entre los empleados públicos, con un 12,58%. Le siguen Huesca, con un 11,81%, y Teruel, donde el porcentaje alcanza el 8,37%, según el balance de la Administración autonómica.

"En este caso la huelga, es poco menos del 12%; en Sanidad ha sido residual, en Justicia residual, en Administración General poco más de un 10%", ha valorado el consejero.