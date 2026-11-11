Concentración a las puertas de CEOE durante la huelga general. E.E

La CEOE y Cepyme destacan la normalidad en las empresas aragonesas durante las primeras horas de huelga

Aragón afronta este miércoles la primera huelga general en España tras 14 años.

Calles cortadas y piquetes en algunos puntos de Zaragoza; sin embargo CEOE Aragón y CEPYME Aragón han destacado la normalidad con la que está transcurriendo la actividad empresarial en las primeras horas del día.

Ambas organizaciones aseguran que, hasta el momento, no se han registrado incidencias relevantes en las empresas aragonesas, más allá de las movilizaciones habituales en una jornada de estas características.

Las organizaciones empresariales están realizando un seguimiento de la convocatoria y mantienen contacto directo con sus empresas y asociaciones en las tres provincias aragonesas para conocer el alcance de los paros y su repercusión sobre la actividad económica.

En su primera valoración, CEOE Aragón y CEPYME Aragón han puesto el acento en el clima de respeto y responsabilidad que, según señalan, está caracterizando las primeras horas de la jornada.

En este sentido, han insistido en la importancia de garantizar tanto el derecho a la huelga como el derecho al trabajo de quienes han decidido acudir a sus puestos con normalidad.

En torno al mediodía, CEOE Aragón y CEPYME Aragón facilitarán una primera valoración con los datos de seguimiento disponibles, que permitirán ofrecer una imagen más precisa del grado de incidencia de la huelga sobre la actividad empresarial aragonesa.

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