CHA denuncia el fin de la cooperación exterior: "A quienes siembran odio sí los financian, como a Vito Quiles"

Chunta Aragonesista ha presentado este martes una queja formal ante el Justicia de Aragón por la desaparición de la partida de cooperación exterior en los Presupuestos autonómicos de 2027.

Era una de las exigencias de Vox dentro de la coalición con el Partido Popular de Jorge Azcón y se confirmó la semana pasada con la presentación de las cuentas del próximo año. Se pone fin de este modo a una consignación superior a los 1,4 millones de euros, que ya no aparece recogida en la consejería de Desregulación dirigida por Alejandro Nolasco.

En declaraciones a los medios, Pueyo ha denunciado que la medida podría incumplir incluso el Estatuto de Autonomía de Aragón. "A quienes siembran odio sí que les dan financiación, como a Vito Quiles", ha asegurado.

Pueyo ha lamentado que supone cortar la financiación a asociaciones como Cáritas o Manos Unidas. "Estamos hablando de si trabajamos por la solidaridad o por la insolidaridad; de humanidad o de deshumanización, de odio al diferente", ha continuado.

Al mismo tiempo, ha dicho el presidente de CHA, "se eliminan impuestos a empresas internacionales". Ha calificado el recorte de "política racista" o "xenófoba" por parte de la coalición PP-Vox.

Pueyo ha recordado que la cooperación era "una política pública que Aragón lleva más de 30 años desarrollando". Del apartado legal, ha dicho, "cuenta con reconocimiento expreso en el Estatuto de Autonomía".

A esto se suma el teórico incumplimiento de la ley que rige la cooperación. Esta recogía un Plan Director 2024-2027 que se venía aplicando "transitoriamente" al anterior, del periodo 2020-2023.

CHA señala que el Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo tampoco se reúne desde el 9 de febrero de 2024, durante la primera legislatura de Jorge Azcón. Su reglamento contempla dos reuniones anuales.

En la queja formal, el partido quiere que la Justicia, Concepción Gimeno, determine si la decisión del Gobierno PP-VOX incumple las citadas normativas. Por ende, ha subrayado, podría estar en peligro la propia legalidad de los Presupuestos de 2027, que ya han arrancado su tramitación parlamentaria.

Acciones legales

Pueyo ha abierto también la puerta a impulsar acciones legales ante la Justicia ordinaria. "Cuando se redacta un decreto o ley que puede incumplir la legislación, en este el bloque de constitucionalidad, como es el Estatuto de Autonomía, se puede anular", ha resaltado.

El también portavoz en las Cortes ha cuestionado si los votantes del PP se sentirán cómodos con la medida. "Vemos al PP aceptar todo esto y enfrentarse incluso a gente que tradicionalmente podría estar votándole, porque de lo que hablamos es de valores fundamentales", ha insistido.