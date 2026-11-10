Los centros de datos de Amazon en Aragón consumirán agua dos semanas más al año en el peor escenario de calor

Los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Aragón incrementarán su consumo de agua el equivalente a un máximo de dos semanas cada año fruto de las altas temperaturas.

Así se extrae de la documentación expuesta en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), en la que se confirma la petición de la multinacional para incrementar sus cifras de gasto en El Burgo de Ebro. No obstante, los cálculos son extensibles a Huesca y Villanueva de Gállego.

Las cifras que aporta AWS al Inaga señalan un incremento del 50% de agua destinada a los sistemas de refrigeración: de 35.000 metros cúbicos al año a 52.000.

Esto eleva el consumo global de 36.461 metros cúbicos anuales a 53.961, una subida del 48%. El caudal punta de demanda será de 20 litros por segundo, según mismos cálculos.

Amazon Web Services justifica ahora la solicitud para el incremento en el aumento de las temperaturas. El punto de referencia para la multinacional es la estación meteorológica del Ayuntamiento de Zaragoza.

Según el diagnóstico de AWS, los escenarios estudiados apuntan a un aumento de la temperatura máxima de entre dos y cuatro grados en El Burgo de Ebro. Los registros apuntan a una "curva ascendente" a nivel térmico en los meses de mayo y septiembre.

Del mismo modo, la previsión es que las olas de calor duren entre doce y 30 días en el muy largo plazo. Se toma como referencia el año 2100.

Los nuevos cálculos aluden ya a previsiones "obsoletas" tras los dos primeros años de funcionamiento de las instalaciones. El campus de datos del polígono El Espartal (ZAZ062), en El Burgo, se puso en marcha en la primera hornada junto a Huesca y Villanueva de Gállego.

"Se ha puesto de manifiesto que estas cifras ya no reflejan con exactitud la realidad climática del emplazamiento", asegura la promotora.

En este sentido, recalcan que el mayor gasto hídrico no guarda relación con otros factores. Ni responden a una "ampliación física" ni a "modificaciones tecnológicas" de los servidores.

AWS detalla que sus sistemas de refrigeración se activan a partir de los 29,4 grados, aunque antes se hacía desde los 28,3. Esta cuestión ya se trasladó a los medios el pasado mes de septiembre durante un foro en Zaragoza.

Entonces, el director de operaciones de centros de datos de AWS, Paul Meaney, aseguró que esto equivalía al 10% del año. El 90% restante, las instalaciones funcionan a partir de refrigeración por aire.

900 horas al año

Amazon resalta en el expediente que las "alteraciones térmicas" disparan las horas de funcionamiento de los paneles evaporativos en las Unidades de Tratamiento de Aire (UTA). Pasan de 555 horas a entre 400 y 900.

La primera estimación era el equivalente a 23,1 días de funcionamiento ininterrumpido. El escenario de las 900 estira ese registro hasta los 37,5. Es decir, 14,4 días.

También aumenta el volumen de rechazo de agua en el tratamiento de ósmosis y evaporación, de 400 metros cúbicos diarios a 500. Son 19.727 al año.

El agua para las instalaciones de El Burgo se capta principalmente del Canal Imperial de Aragón a través de la red del polígono. Huesca y Villanueva de Gállego disponen de otras redes independientes.

Las modificaciones solicitadas al Inaga permitirán desplegar, primero en El Burgo de Ebro, una única planta centralizada de nanofiltración para aprovechar más ciclos de agua. Aumentará asimismo el almacenamiento propio hasta los 13.199 metros cúbicos en los tanques destinados a garantizar 72 horas de autonomía.

Por otro lado, el expediente revela que AWS no incluirá un plan de parada obligatoria por escasez hídrica, como alegó Ecologistas en Acción. La multinacional se ampara en la normativa europea y la catalogación como "infraestructuras y entidades críticas", una circunstancia que también les otorga prioridad en el suministro en caso de sequía.

Respecto a la polémica por el consumo en Huesca (62.000 metros cúbicos), la compañía asegura que el sobrecoste se debió a un "imprevisto por condiciones climáticas extremas" de manera puntual. Además, dicha cifra respondía también a "otros consumos no achacables únicamente a la planta".