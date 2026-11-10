Azcón, sobre la huelga general: "Me gustaría que fuera pacífica, creo que es un error y se convoca por razones políticas"

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha criticado la convocatoria de huelga general prevista para este miércoles en toda España, la primera después de 14 años.

"Lo que me gustaría es que mañana la huelga fuera pacífica, creo que es un error y que se convoca por razones políticas", ha declarado.

Para Azcón, viene motivada como una protesta "contra la oposición" y "no contra quien durante ocho años ha estado gobernando". "Es un error que cometen los sindicatos", ha apostillado.

El líder de la DGA ha pedido que "quien quiera ir a trabajar, pueda hacerlo con total normalidad". También ha instado a no realizar "destrozos" ni daños hacia estas personas.

En declaraciones a los medios desde Huesca, Azcón sí ha justificado la huelga de los maquinistas que tiene lugar este martes. Las protestas se han dejado notar en las principales estaciones aragonesas.

"La huelga de maquinistas está plenamente justificada con lo que está ocurriendo con el sistema ferroviario en nuestro país, es evidente", ha continuado.

Para Azcón, "hay negligencia" y "sectarismo a la hora de elegir los profesionales que dirigen tanto Renfe como Adif". "No están pidiendo que se les aumenten los sueldos, sino más medios para que los que subimos a los trenes tengamos seguridad", ha señalado.

El presidente asiste este martes al funeral por las víctimas del accidente de Urda (Toledo). "Es una cuestión de humanidad, de sensibilidad, de que sientan solidaridad y cariño, que estoy convencido de que el pueblo de Aragón les profesa", ha apuntado.

Seguridad

Azcón ha participado en Huesca en unas jornadas del PP junto a representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los populares se han comprometido a impulsar el reconocimiento de la profesión de riesgo.

El líder popular ha reivindicado la "necesidad de acabar con las brechas salariales" respecto a los cuerpos autonómicos y de reforzar plantillas e infraestructuras. Ha advertido en este sentido de los problemas en el mundo rural.

La candidata al Congreso de los Diputados por Huesca, Ana Alós, ha destacado la importancia de tener en cuenta las demandas de las asociaciones del sector. Las principales han participado en la jornada.

Entre otras, JUPOL, SUP, CEP y UFP, por parte de la Policía Nacional; JUCIL, AUGC, ASESGC, AEGC, la Asociación de Cabos y la Unión de Oficiales, por parte de la Guardia Civil; y ATME en representación de los militares.