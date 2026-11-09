El mercado inmobiliario de Aragón modera su actividad: precios al alza y niveles históricamente elevados

El sector inmobiliario es uno de los sectores que están generando grandes problemas entre los ciudadanos a la hora de acceder a una vivienda.

Este mercado ha mostrado durante el tercer trimestre del año una moderación de la actividad, registrando un total de 4.363 operaciones de compraventa de vivienda.

Se trata de la cifra trimestral más reducida de los dos últimos años, con una disminución del 6,8% respecto al trimestre anterior y un retroceso del 4,4% en comparación con el mismo periodo de 2025.

En cuanto a los precios, la vivienda mantiene una dinámica al alza, aunque con señales de moderación. El precio medio en Aragón alcanza los 1,865 euros por metro cuadrado.

La vivienda usada continúa liderando la subida de precios, con un incremento trimestral del 2,3% y un avance interanual del 12,4, situándose en 1,782 por metro cuadrado.

Sin embargo, la vivienda de obra nueva muestra una corrección trimestral del 2%, aunque mantiene su revalorización interanual del 3,8%, alcanzando los 2.199 euros por metro cuadrado.

Todos estos datos quedan reflejados en el último Mercado Inmobiliario de Aragón, impulsado por la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Ibercaja, Grupo Plaza 14, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón e Ingennus.

"El mercado inmobiliario aragonés mantiene niveles de actividad elevados, pero el aumento acumulado de los precios junto con la subida de la inflación y de los tipos de interés está comenzado a moderar la intensidad de la demanda", ha señalado Luis Fabra, director de la Cátedra.

Asimismo, Fernando Montón, ha destacado que el mercado de obra nueva está en buen momento: "El mercado de obra nueva mantiene su solidez, habiéndose alcanzado en tan solo tres trimestres el mismo número de compraventas que en todo el 2024 y con la previsión de cerrar el año 2026 con más de 3.500 viviendas vendidas".

Los costes de construcción han aumentado un 5,7% en el último año con incrementos muy significativos en materiales como el hormigón, el yeso, la cal, además de una subida del 8% en los costes laborales.

"La evolución de los costes en construcción siguen siendo uno de los factores clave para el sector. El incremento de mano de obra y materiales sigue trasladándose al precio final de la vivienda", ha expresado Fernando Used, arquitecto socio de Ingennus.

Hipotecas y otros activos

La financiación hipotecaria mantiene su elevada presencia en el mercado. Durante los últimos doces meses se han formalizado 13.137 hipotecas sobre vivienda, lo que representa el 71,7% de las compraventas realizadas.

El volumen anual destinado a financiación hipotecaria supera ya los 1,760 millones de euros, que representa un ascenso interanual del 4%.

El tipo medio de los nuevos créditos hipotecarios se sitúa en el 3,09%, mientras que la cuota hipotecaria mensual media alcanza los 649 euros.

"El mercado hipotecario continúa mostrando un comportamiento sólido pese al contexto de mayores tipo de interés", ha relatado Jorge Aguerri, jefe de Desarrollo de Negocio Promotor de Ibercaja.

En el segmento de naves industriales se realizaron 168 compraventas durante el trimestre. El importe medio por nave alcanza los 397.013 euros, con un incremento interanual del 27,9%, mientras que la superficie transmitida mantiene una evolución muy dinámica.

Por su parte, los trasteros registraron 460 compraventas en el trimestre y los garajes contabilizaron 1.696 operaciones, manteniendo niveles de actividad elevados pese a la moderación observada en otros segmentos.

Mercado del alquiler

El mercado del alquiler continúa reflejando una elevada presión de la demanda.

El precio medio de oferta en Aragón alcanzó en septiembre de este año el 11,2 euros por metro cuadrado al mes, muy próximo a los máximos registrados durante el verano y con un crecimiento interanual del 9,6%, lo que confirma la persistente tensión existente entre la oferta de vivienda en arrendamiento.



