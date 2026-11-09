María Jesús Lorente, reelegida presidenta de Cepyme Aragón: "Hay que seguir trabajando por las pymes"

Las autoridades en el acto de reelección de la presidencia de Cepyme Aragón Fabián Simón DGA Zaragoza

María Jesús Lorente ha sido reelegida como presidenta de Cepyme Aragón, posición que compagina con la vicepresidencia de Cepyme Nacional.

Lo ha hecho en un acto celebrado en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, acompañada de diversas autoridades del sector como la presidenta de Cepyme Nacional, Ángela de Miguel o el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

En su intervención, Lorente ha situado la defensa del diálogo social como eje principal de su trabajo, "la importancia y la necesidad de hoy más que nunca poner en valor el diálogo social".

Además, Lorente ha destacado que "las asociaciones, las confederaciones, las organizaciones territoriales y nacionales tenemos que ir de la mano con una sola voz".

En este sentido, la presidenta ha subrayado la importancia de las pymes en el territorio, "hay que seguir trabajando por las pequeñas y medianas empresas".

Asimismo, la presidenta ha analizado la postura de Cepyme ante la huelga convocada el próximo 11 de noviembre.

Lorente ha señalado que "es un derecho, es un mandato constitucional, pero también el derecho de aquellos trabajadores que quieren ir a trabajar y que entendemos que tiene que estar todo con normalidad".

En este contexto, la presidenta de Cepyme Nacional, Ángela de Molina, ha subrayado que "nosotros confiamos en que no vaya a tener mucho seguimiento, porque, desde luego, a las pymes que estamos en una situación complicada nos va a hacer muchísimo daño".

Además, de Molina ha remarcado el carácter extraño de esta movilización, "es una huelga atípica que no tiene nada que ver con condicionantes laborales, es un problema de que en España faltan 700.000 viviendas".

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