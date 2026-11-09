Agricultura aumenta un 12% sus fondos sin contar la PAC y concentrará el incremento en modernizar explotaciones

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón destinará el grueso de sus recursos propios, sin contar la PAC, a la modernización de regadíos.

Así lo ha explicado este lunes en las Cortes la consejera, Arancha Simón (Vox). En términos globales, la consignación de Agricultura, Ganadería y Alimentación para 2027 alcanza los 718,7 millones de euros.

Supone un 3% de incremento respecto a los Presupuestos prorrogados desde 2024. De la cuantía total, excluyendo programas europeos como la citada PAC, los recursos propios ascienden a 128,7 millones, un 12% más.

Buena parte del incremento se destinará a programas para la modernización de explotaciones agrarias (14,9 millones, un 41% más) y 13,6 para incorporar jóvenes agricultores. Estas partidas suman 25,8 millones de euros.

Diez se destinarán exclusivamente a modernización de regadíos y 6,1 a la creación de nuevos. Es decir, este capítulo recogerá una dotación de 16,1 millones.

Agricultura destinará 13 millones a las subvenciones de los seguros agrarios frente a los 11,9 de las cuentas prorrogadas. El incremento también llegará desde los fondos propios de la DGA.

Otra partida de 20 millones irá a parar a indemnizaciones compensatorias para explotaciones situadas en zonas con dificultades naturales. Son ocho millones más que en las partidas previas.

Una de las novedades, como ya avanzó el vicepresidente Alejandro Nolasco, son los tres millones para compensar costes "que generan determinadas normativas comunitarias especialmente gravosas".

La Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria captará a partir del 1 de enero 21,7 millones de euros. Destacan 2,85 para redes y grupos del ámbito sanitario, 930.000 las Agrupaciones de Defensa Sanitaria y 880.000 destinadas a erradicación de enfermedades y al sacrificio sanitario.

El Gobierno de Aragón ha previsto un millón para actuaciones sanitarias sobre el jabalí y la gestión de la carne de caza. También 500.000 en una línea específica contra el fuego bacteriano.

Los 18,6 millones para la competitividad de la industria agroalimentaria se nutrirán en buena medida de fondos externos (10 millones). Menos de la mitad llegarán desde las arcas de la DGA.

En este capítulo se suman 6,5 millones para promoción agroalimentaria y 1,8 millones para promoción de alimentos "con calidad diferenciada".

Con todo, el grueso del presupuesto global recae en los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC). 489 vienen del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y 63,5 millones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).