Un accidente entre dos turismos deja un herido grave y seis leves en el polígono Centrovía de La Muela

En la madrugada de este 7 de noviembre se ha producido un siniestro vial por una colisión frontolateral entre dos turismos.

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre este accidente vial producido este sábado de madrugada en el polígono de Centrovía, en La Muela.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 1.20h de la madrugada. Tras la colisión, uno de los vehículos se ha dirigido hacia la acera y ha atropellado a un número indeterminado de personas.

Como consecuencia del accidente, han resultado heridas siete personas, un conductor y un ocupante de uno de los vehículos, así como cinco peatones. De ellas, una ha sufrido heridas graves y las otras seis, de carácter leve.

Por el momento, se desconocen la evolución de los afectados y las causas que han provocado este accidente ocurrido en la madrugada de este sábado, 7 de noviembre.

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