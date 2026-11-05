Abascal hace suyo el "no todos somos iguales" del PSOE para atacar a Sánchez: "Nosotros no tenemos al chófer detenido"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha hecho suyo el “no todos somos iguales” del PSOE para atacar a Pedro Sánchez desde Teruel.

“No, no todos somos iguales. No todos consideramos que nuestro entorno es un fusible del que deshacernos para mantenernos en el poder. Tampoco tenemos una caja fuerte en la sede del partido llena de joyas. Sánchez tiene pringado hasta el chófer, lo habían puesto en Adif”, ha declarado en relación a la detención y posterior puesta en libertad de Cristian Corvillo.

Para el líder de Vox, esta es una muestra de que el PSOE estaba “robando la seguridad de la gente” y “provocando muertes”.

“Uno no sabe si dejarse llevar por la indignación o la risa. Sánchez dice ahora que ninguna de esas personas tiene nada que ver con él”, agregaba.

Abascal ha optado por lo segundo y ha lanzado un aviso Enrique, el chófer de Vox “y más cosas”. “Ya sabes, si las cosas se ponen mal, si te he visto no me acuerdo”, continuaba.

Él ha presumido de viajar desde hace años en una furgoneta con gente honrada y decente. “Estos tipos han hecho lo que nadie ha hecho en España. Han contribuido al abandono de provincias como Teruel. Los más desleales han sido los que han recibido el premio”, censuraba.

Siguiendo con el “no todos somos lo mismo”, el dirigente voxista ha recalcado que ellos no son los responsables de la degradación de los servicios públicos en España o de una política de vivienda “criminal” que ha condenado a los jóvenes.

Tampoco “de haber entregado Ceuta a Marruecos". “Sánchez es el candidato de Marruecos en las próximas elecciones en España”, incidía.

Ya hablando sobre la prioridad nacional ha remarcado que será “lo primero en la acción del próximo Gobierno” y ha insistido en que en algunas áreas o políticas como el Ingreso Mínimo Vital habrá “exclusividad” para los españoles.

Con todo, ha querido lanzar una advertencia a los suyos: “No está hecho. Sánchez está dispuesto a hacer cualquier trampa. No os confiéis”.

En el acto también han intervenido el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, y el cabeza de lista al Congreso por Teruel, Daniel Alda.

El primero ha sacado pecho de estar haciendo desde el Gobierno de Aragón lo que llevaban el programa electoral. Como ejemplo ha puesto las nuevas ayudas a los enfermos de ELA, la bonificación al 99% del Grupo II de Sucesiones o la aplicación de la prioridad nacional a la futura ley de vivienda.

El objetivo, ha dicho, es que no se queden con todos los recursos “aquellos que llevan cuatro días”: “Próximamente, en las listas de agraciados en vez de Mohamed y Fátima veremos a Carmen, José Luis y otros muchos españoles que lo necesitan”.

Alda, por su parte, ha reconocido que casi prefiere que Sánchez no se acuerde de Teruel, ya que las veces que lo ha hecho ha sido para “demoler la térmica de Andorra, regalar el Maestrazgo a sus amigos de Forestalia o llenar el Parador de sobrinas de Ábalos”.

“Teruel es una provincia leal a España y solo ha recibido abandono, olvido y desprecio. No pide caridad, exige justicia. Teruel no solo existe. Se levanta con voz propia y firme para defender su patrimonio e identidad”, decía.

En su intervención no han faltado los dardos a los “chanchullos de PAR y CHA”, a quienes ha acusado de haber abandonado Teruel pese a decirse aragonesistas y de haberse entregado a los partidos que han sumido a la provincia en el olvido y el abandono.