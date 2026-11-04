Realizado el sorteo para conocer los nombres elegidos de las 920 mesas electorales del 29-N en Zaragoza

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre están a la vuelta de la esquina y comienzan los preparativos para llevarlas a cabo.

Este 4 de noviembre se ha celebrado un Pleno extraordinario para realizar el sorteo público y designar a los miembros de las 920 mesas electorales que se constituirán.

Por ello, se ha puesto en marcha la maquinaria electoral para que los vecinos y vecinas de la capital aragonesa puedan ejercer su derecho al voto y acudir a la cita con las urnas.

Mediante un procedimiento informático, se han elegido 14.720 personas entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas de un censo electoral de 515.411 residentes en el municipio.

En total, se constituirán 920 mesas en 136 colegios electorales y, para cada una de las mesas, se designará un presidente, dos presidentes suplentes, dos vocales, cuatro vocales suplentes y siete reservas, para cubrir las posibles bajas por las causas de fuerza mayor que contempla la ley electoral.

Esta cifra supone la apertura de 12 centros de votación más que en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero, una ampliación motivada por el incremento de casi 3.500 personas en el censo electoral.

Para garantizar el correcto funcionamiento de cada mesa, la asignación contempla 16 personas por mesa, un presidente con dos suplentes, dos vocales con cuatro suplentes y siete miembros de reserva.

Respecto a la comunicación con las personas elegidas, las notificaciones se entregarán directamente en los domicilios del 5 al 10 de noviembre.

Asimismo, la presentación de alegaciones se podrá realizar en las dependencias de la Junta Electoral de Zona situada en la avenida José Atarés 89, edificio Fueros de Aragón, en horario de 9 a 13,30 horas de lunes a viernes o por correo electrónico en un plazo máximo de 7 días desde su designación.

"Lo que hay que hacer es esperar desde mañana a los próximos cinco días a saber si la notificación les llega para saber si son miembros o no de las mesas electorales", ha explicado Alfonso Mendoza, consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior.

La jefa de la Oficina de Organización y Servicios Generales, Carmen Corral, ha afirmado que el sorteo se ha realizado con un proceso informático "aleatorio y con publicidad", siguiendo un procedimiento "totalmente íntegro". Ha insistido, además, en que cumplir con este deber es obligatorio y que no hacerlo conlleva penas de prisión y multas.

En esta línea, Corral ha querido recalcar que si no se presenta a la convocatoria puede tener sanciones: "lo más importante es alegar porque las sanciones se imponen tanto por no acudir como por no presentar la excusa en causa justificada; cualquiera de estas dos circunstancias lleva aparejada la sanción".

Requisitos

El sorteo se ha llevado a cabo entre todas las personas inscritas en el censo electoral que cumplen los requisitos legales establecidos para cada una de las responsabilidades.

Para ejercer la presidencia de mesa, es necesario contar con el título de Bachillerato o de Formación Profesional de segundo grado. En el caso de los vocales y suplentes, los requisitos se limitan a saber leer y escribir y tener menos de 70 años.

El representante municipal ha incidido en el carácter obligatorio de esta designación: "Es importante que cada zaragozano sepa que tiene la obligación de acudir a una mesa electoral cuando ha sido designado", ha subrayado Mendoza.