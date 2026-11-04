Óscar Galeano, este miércoles, en las Cortes de Aragón. E. E.

El PSOE anuncia enmiendas para defender a los 250.000 aragoneses que "se quedan excluidos" en el presupuesto

El PSOE ha cargado este miércoles contra Jorge Azcón por cerrar "cualquier posibilidad de diálogo con la oposición" al presentar el presupuesto de 2027 con Vox.

"Representamos a más de 250.000 aragoneses y parece que no pintamos nada. Ni siquiera ha habido contactos previos. Las puertas han estado siempre cerradas para el resto de formaciones que no son su socio privilegiado", criticaba el diputado socialista Óscar Galeano.

En su opinión, se confirman las peores previsiones y sospechas; que el PP tiene una hoja de ruta muy definida que consiste en "con Vox todo y con el resto, nada".

El partido asegura defender un modelo "alternativo" al que tratará de dar voz en la fase de enmiendas.

Entre sus prioridades destaca la educación pública de calidad, la apuesta por la sanidad también en el medio rural y una política de vivienda que aplique las zonas tensionadas.

"Azcón no ha dicho ni una sola palabra de lucha contra la violencia de género o contra el cambio climático. Vamos a defender con nuestras enmiendas todo aquello que ha quedado excluido", prometía.

También reclaman una política fiscal justa y no una redistribución que beneficia "a unos pocos".

Desde el partido han remarcado que han tenido la mejor predisposición durante las dos legislaturas de Jorge Azcón.

En diciembre, ha dicho Galeano, le tendieron la mano para evitar las elecciones anticipadas y se encontraron "con un portazo" y hace escasas semanas se abstuvieron con el techo de gasto "como guiño al diálogo" y obtuvieron la misma respuesta.

"Azcón ha definido su política en torno a asumir los postulados y los principios de la ultraderecha de Vox. Ha sido un discurso triunfalista plagado de referencias a un futuro exitoso y alejado de la realidad que viven miles de ciudadanos aragoneses", completaba.

A su juicio, el dirigente popular ha estado más ocupado de hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez que a la responsabilidad de gobernar. "Las cifras no pueden esconder esa realidad", incidía.

En cuanto a las cifras, tampoco ha habido grandes elogios: "Faltaría más que no crecieran en tres años de gestión. Pero no basta con prometer inversiones históricas. Hay que saber ejecutar y gestionar".

¿A qué se refería? A que, según sus cifras, a 6 de agosto de 2026 solo se ha ejecutado un 30% del capítulo 6 de inversiones.

"Algunos departamentos tienen cifras indignas. Si miramos años completos ha tenido 3.800 millones para ejecutar en capítulo 6 y 7 y solo ha ejecutado 1.900, un 50%", censuraba.

Dato demoledor: a agosto 2026: no llega a 30% en capítulo 6.

"Años de incapacidad"

Para CHA, los presupuestos llegan después de tres años de "incapacidad", "una anomalía política y de gestión que perjudica la planificación de los servicios públicos y la respuesta a las necesidades de Aragón".

A su juicio, el PP vuelve a evidenciar sus prioridades: una política fiscal que beneficia especialmente a quienes más tienen, una apuesta por la privatización y un modelo de crecimiento que relega la cohesión territorial y los derechos sociales.

"Estamos ante un Gobierno que confunde la política presupuestaria con una operación de propaganda. Lo importante es garantizar que los recursos públicos se traduzcan en mejores servicios, más igualdad y oportunidades para el conjunto de Aragón. Estas cuentas, a falta de un análisis en mayor profundidad, mantienen un modelo que beneficia a los sectores con mayor capacidad económica mientras debilita la capacidad de respuesta de lo público", señala la diputada Verónica Villagrasa.