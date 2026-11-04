Aragón lanza un presupuesto récord de 9.594 millones para 2027 con los servicios públicos como "pilares"

El Gobierno de Aragón ha presentado este miércoles los Presupuestos de la Comunidad para 2027. Las cuentas vuelven a crecer y alcanzan los 9.594,7 millones de euros, lo que supone una subida del 12%, algo más de 1.000 millones.

Según ha explicado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, el momento que atraviesa Aragón ha permitido contar con suficientes ingresos para tener "el mayor presupuesto de la historia".

"Es la mayor época de inversión, de crecimiento, de prosperidad y de empleo", ha valorado Bermúdez de Castro durante su comparecencia.

Como ya avanzó el presidente Jorge Azcón en distintas declaraciones, las principales subidas llegan en las áreas relacionadas con la prestación de servicios públicos, sobre todo Sanidad y Educación.

En el primer capítulo se alcanzan los 3.162 millones y el segundo crece hasta los 1.866. En el proyecto de cuentas están recogidas subidas salariales para los profesores y mejoras en infraestructuras.

El consejero ha precisado que departamentos como Economía o Medio Ambiente y Turismo han sufrido una disminución de los fondos europeos.

El primer pacto presupuestario entre PP y Vox tras las elecciones recoge asimismo rebajas de impuestos, donde destaca la bonificación al 99% de Sucesiones y Donaciones.

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