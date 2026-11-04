Air Horizont conectará Zaragoza y Sevilla con seis vuelos especiales hasta el 8 de diciembre. Air Horizont

La aerolínea aragonesa pone en marcha una ruta temporal ante las dificultades del transporte ferroviario y no descarta prolongarla en función de la demanda.

Air Horizont conectará a Zaragoza con Sevilla con seis nuevos vuelos: estas serán las salidas hasta el 8 de diciembre

Air Horizont anuncia la puesta en marcha de una conexión aérea directa entre Zaragoza y Sevilla, como respuesta extraordinaria y temporal a la actual situación del transporte ferroviario entre ambas ciudades.

La compañía operará seis fechas entre el 20 de noviembre y el 8 de diciembre, ofreciendo vuelos de ida y vuelta en el mismo día y una alternativa rápida y directa para desplazamientos tanto profesionales como personales.

Los vuelos saldrán del Aeropuerto de Zaragoza y serán operados con aeronaves de Air Horizont con capacidad para 168 pasajeros. El trayecto tendrá una duración aproximada de 1 hora y 25 minutos.

Los billetes estarán disponibles desde mañana, 5 de noviembre, en airhorizont.com.

La decisión responde a la necesidad de mantener la conexión entre ambas ciudades mientras se restablece la normalidad ferroviaria.

“Ante la situación actual, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Zaragoza y Sevilla necesitan seguir conectadas y, como aerolínea aragonesa, queremos contribuir ofreciendo una alternativa inmediata, directa y eficaz mientras se restablece plenamente la conectividad ferroviaria”, señala Juan Luis Díez, CEO de Air Horizont, quien explica que la compañía ha examinado la disponibilidad de sus aeronaves para los meses de noviembre y diciembre antes de poner en marcha esta alternativa.

"No podíamos quedarnos de brazos cruzados. Somos conscientes de las necesidades locales. Es nuestra forma de aportar nuestro granito de arena", apunta Díez, que considera que la conexión aérea puede ofrecer una solución parcial ante las dificultades actuales del tren.

Aunque reconoce que el avión no tiene la misma capacidad que el AVE, defiende que permite mantener una opción de conexión directa entre ambas ciudades.

La aerolínea aragonesa no descarta prolongar la ruta más allá del 8 de diciembre. Según indica su CEO, la continuidad dependerá de la recuperación de las conexiones ferroviarias y de la respuesta de los viajeros.

"Tenemos un plan para alargarlo otro mes", asegura, aunque precisa que la decisión también estará condicionada por la ocupación de los vuelos.

En este sentido, Díez reconoce que la compañía espera una buena respuesta por parte de los pasajeros, especialmente de quienes necesitan desplazarse por motivos laborales o familiares.

Los billetes partirán de los 60 euros por trayecto, aunque el precio variará en función del momento de compra y de la disponibilidad. El CEO de Air Horizont asegura que la compañía buscará mantener unas tarifas competitivas frente a otras alternativas de desplazamiento.

"Entendemos que siempre va a ser más competitivo tener que irte a Madrid o a Barcelona y desde ahí coger un coche o tener que coger un avión", que destaca también el ahorro de tiempo que supone contar con una conexión directa desde Zaragoza.

Calendario de vuelos

Fecha Ida (ZAZ → SVQ) Vuelta (SVQ → ZAZ) Viernes 20 de noviembre 8:00 – 9:25 19:40 – 21:05 Domingo 22 de noviembre 16:00 – 17:25 18:05 – 19:30 Viernes 27 de noviembre 17:30 – 18:55 20:00 – 21:25 Domingo 29 de noviembre 16:00 – 17:25 18:05 – 19:30 Viernes 4 de diciembre 8:00 – 9:25 16:35 – 18:00 Martes 8 de diciembre 10:20 – 11:45 12:35 – 14:00

La programación, concentrada en fines de semana y el puente de diciembre, está diseñada para facilitar tanto escapadas de fin de semana como desplazamientos profesionales, con opciones que permiten realizar el viaje de ida y vuelta en el mismo día en determinadas fechas.

Con esta iniciativa, Air Horizont refuerza su compromiso con Aragón y con la conectividad desde Zaragoza, poniendo su capacidad operativa al servicio de los viajeros y ofreciendo una respuesta ágil ante una necesidad excepcional de movilidad.