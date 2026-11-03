Diferentes instituciones en la presentación del Concurso de Tapas E.E. Zaragoza

La gran feria de las tapas en Zaragoza a partir del 5 de noviembre: más de 170 bares compiten por los premios

Las tapas vuelven a reinar en la capital aragonesa. La Asociación Profesional de Empresarios de Cafés, Bares y Similares de Zaragoza y Provincia ha presentado hoy la XXXI edición del Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia.

Esta nueva edición se va a celebrar del jueves cinco al domingo 15 de noviembre, ambos incluidos. Además, este año alcanza un nuevo récord de participación con 171 establecimientos inscritos y más de 230 propuestas gastronómicas.

La cifra de participación supone un nuevo máximo histórico para el Concurso y representa un crecimiento del 11,8 % respecto a la edición de 2025, en la que participaron 153 establecimientos.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, José María Marteles, ha destacado que "durante once días el concurso moviliza a cientos de profesionales y a miles de consumidores, generando actividad en los establecimientos y convirtiendo a la hostelería en un auténtico escaparate de la gastronomía de nuestra tierra".

Diferentes instituciones de Aragón apoyan este certamen E.E.

Once días de concurso

Durante los once días del concurso, los establecimientos participantes ofrecerán sus propuestas acompañadas de una consumición por un precio unitario de 4,50 euros.

El horario oficial mínimo para disfrutar de las tapas será de 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:30 horas, sin perjuicio de que cada establecimiento pueda ampliar ese horario.

El certamen mantiene así su doble objetivo: poner en valor la creatividad y el talento de los profesionales de la hostelería y dinamizar el consumo en los establecimientos de Zaragoza y provincia.

Además, las primeras 60.000 consumiciones irán acompañadas de una tarjeta rasca con premios directos.

Incorporación de la tapa dulce

Una de las principales novedades de esta edición es la recuperación de las modalidades de participación, que vuelven a estructurar la competición desde su primera fase.

Los establecimientos podrán presentar propuestas en las modalidades de tapa aragonesa "Aragón, Sabor de Verdad"; tapa mediterránea; tapa original; tapa elaborada con Jamón de Teruel DOP; banderilla; y tapa dulce.

La Mención Especial a la Tapa Dulce nace con el objetivo de otorgar identidad propia a este tipo de elaboraciones. Un jurado específico será el encargado de seleccionar las cinco mejores tapas dulces, que accederán directamente a la final.

Asimismo, como novedad de esta edición, los establecimientos que lo deseen podrán participar fuera de competición profesional.

Varias fases

Este certamen se va a desarrollar en diferentes fases.

La primera va a ser del 5 al 15 de noviembre, los jurados de distrito, barrio o comarca recorrerán los establecimientos participantes para seleccionar las mejores propuestas.

Las semifinales se celebrarán los días 23, 24 y 25 de noviembre, con un jurado profesional compuesto por cinco expertos que seleccionará 25 propuestas. A ellas se unirán las cinco tapas dulces clasificadas directamente a la final.

La gran final se celebrará el 30 de noviembre, cuando un jurado nacional formado por profesionales de la cocina y del periodismo gastronómico elijan las mejores propuestas de esta XXXI edición.

El jurado profesional otorgará los premios a la Mejor Tapa 2026, con primer, segundo y tercer premio. También habrá reconocimientos específicos correspondientes a Tapa Original, Tapa Mediterránea, Tapa Aragonesa "Aragón, Sabor de Verdad", entre otros muchos.

Un Concurso provincial

El crecimiento del certamen vuelve a reflejarse especialmente en su implantación territorial.

De los 171 establecimientos participantes, 32 se encuentran fuera de Zaragoza capital, distribuidos entre Cadrete, El Burgo de Ebro, María de Huerva o Cuarte de Huerva, entre otros.

Además, la participación del público vuelve a tener un papel protagonista mediante el sistema de votación electrónica.