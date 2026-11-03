El busto se ubica en el Parque Pignatelli de Zaragoza E.E. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Así es el busto del primer presidente democrático en Aragón: "Es un recordatorio permanente de sus valores"

Juan Antonio Bolea Foradada, primer presidente de la Diputación General de Aragón de la etapa democrática, ya cuenta con un nuevo homenaje en Aragón, concretamente en Zaragoza.

La capital aragonesa ha inaugurado este martes, 3 de noviembre, un busto en su memoria en el Parque Pignatelli, un espacio que desde 2023 también cuenta con un paseo dedicado a su figura.

Bolea fue elegido en 1978 primer presidente provisional de la Diputación General de Aragón, órgano de gobierno preautonómico, y volvió a ser investido tras las elecciones de 1979.

Por ello, este busto se incorpora al espacio público como reconocimiento a su figura, con gran vinculación al proceso de recuperación y construcción de las instituciones autonómicas aragonesas.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y otros representantes institucionales.

En este sentido, Azcón ha destacado que, "Aragón se construye mirando al futuro, pero sin olvidar a quienes hicieron posible que llegáramos hasta aquí".

En la misma línea, la alcaldesa de Zaragoza ha añadido que, "no es solo una escultura, es un recordatorio permanente de nuestro compromiso con los valores que él defendió".

El acto ha contado con la participación de Jorge Azcón y Natalia Chueca E.E. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Quién fue Juan Antonio Bolea

Bolea nació en Ayerbe, en 1930 y estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza. En las elecciones generales de 1977 fue elegido diputado por Zaragoza.

Al año siguiente, en 1978, la Asamblea de Parlamentarios aragoneses lo eligió como primer presidente provisional de la Diputación General de Aragón y lo hizo hasta 1981.

Su trayectoria institucional incluyó también responsabilidades como diputado, senador y posteriormente diputado en las Cortes de Aragón, además de una amplia carrera vinculada al ámbito jurídico.

Falleció en 2021 y entre los reconocimientos recibidos figura su nombramiento como Hijo Adoptivo de Zaragoza en 2010.

Un gran reconocimiento

La instalación del busto ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la familia Bolea Foradada.

Las tres partes firmaron en mayo de 2026 un protocolo de actuación para impulsar la creación y colocación de esta escultura en homenaje al primer presidente de la Diputación General de Aragón.

Según el acuerdo, el Gobierno autonómico se ha encargado de financiar la fabricación de la pieza en bronce, mientras que la familia ha participado en su diseño y creación artística.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza ha asumido la instalación, la construcción del pedestal y la placa conmemorativa, además de acondicionar el entorno. La escultura pasará a formar parte del patrimonio municipal.

El busto de bronce está colocado sobre un pedestal de piedra y ha sido diseñado por el escultor Pablo Fernández-Pujol.