Olga, la aragonesa que ayuda a que las mujeres de la India sean autosuficientes a través de la moda

La Fundación Isabel Martín, constituida en 2015 en homenaje a una misionera española, da un nuevo paso en su compromiso con la cooperación internacional y el empoderamiento femenino con el lanzamiento de 'Grata', una marca propia de moda sostenible y ecológica que nace como alternativa al modelo convencional de la industria textil.

El proyecto recoge el legado de Isabel Martín, quien hace cuatro décadas impulsó los primeros talleres de costura en los slums de Bombay para ofrecer autonomía económica y dignidad a las mujeres más vulnerables.

A día de hoy, esa misma filosofía se materializa en una firma que apuesta por la trazabilidad, la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental frente a la producción masiva de la fast fashion.

"Queríamos una alternativa con trazabilidad, donde sepamos exactamente quién ha hecho cada prenda, cómo, dónde y en qué condiciones", ha señalado Olga Estella, gerente de la Fundación Isabel Martín.

La iniciativa se enmarca en la labor que la fundación desarrolla principalmente en la India, en estrecha colaboración con Creative Handicrafts, una cooperativa que impulsa la autosuficiencia económica de las mujeres a través de la producción textil y el comercio justo.

Toda la producción de 'Grata' se lleva a cabo en Bombay, en los talleres de Creative Handicrafts, una cooperativa integrada por unas 300 mujeres que garantiza salarios dignos, ergonomía y condiciones laborales acordes con los principios del comercio justo.

La creación de la marca permite a la Fundación Isabel Martín convertirse en un cliente constante para la cooperativa, reducir su dependencia de clientes externos y contribuir a mantener vivo el legado de empoderamiento femenino de su fundadora.

"Lo que más nos gustaría es seguir ese legado de Isabel de dar medios de producción a las mujeres para que sean autosuficientes y trabajen por su propio empoderamiento", ha explicado Estella.

La alianza establece, además, un reparto de responsabilidades entre ambos países, el equipo de España se ocupa del diseño, la comercialización y el marketing, mientras que el equipo de la India asume la producción textil.

"Se trata de una colaboración que conecta Zaragoza y Bombay a través de un modelo empresarial comprometido con las personas y el medio ambiente", ha destacado la gerente de la Fundación Isabel Martín.

Moda sostenible

'Grata' nace como respuesta a la insostenibilidad del modelo textil convencional y apuesta por una forma de producir que sitúa la responsabilidad social y ambiental en el centro.

Sus prendas se diseñan siguiendo criterios de ecodiseño, con prioridad para el algodón orgánico, los tintes naturales y las confecciones monofibra.

"Estamos evitando en la medida de lo posible cremalleras y viscosas sintéticas; todas las prendas son monofibras y casi todo, excepto el vaquero, es algodón orgánico y tintes naturales. Tienen criterios muy rigurosos de sostenibilidad medioambiental", ha explicado Olga Estella.

La primera colección de invierno está dirigida al público femenino y ofrece un amplio abanico de tallas, desde la XS hasta la 3XL.

La propuesta pone el foco en la comodidad, la caída de las prendas y la calidad, mientras que la colección de verano de 2027 ampliará la oferta con prendas también para caballero.

Un proyecto internacional

Aunque 'Grata' supone un nuevo impulso a su actividad internacional, la Fundación Isabel Martín mantiene una intensa labor social y cultural en Zaragoza.

Su sede, situada en la calle Mayor, funciona como un punto de encuentro intercultural en el que se organizan talleres, se ofrecen becas para jóvenes migrantes y se imparten clases de español.

El espacio también promueve iniciativas destinadas a combatir la soledad de las personas mayores.

La cooperación internacional al desarrollo y el empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad constituyen los principales ejes de actuación de la entidad, que encuentra en Grata una nueva vía para trasladar esos objetivos al ámbito de la moda.

"Nuestro objetivo fundamental es la cooperación al desarrollo, el empoderamiento de las mujeres y la educación, dignidad y justicia. No es cuestión de hacer caridad, sino ayudarlas a salir adelante, a ser autosuficientes y ganarse la vida", ha subrayado Estella.

La iniciativa demuestra así que el comercio justo puede ir más allá de una respuesta frente a los efectos de la industria textil convencional.

La alianza entre Zaragoza y Bombay convierte la producción de ropa en una herramienta de empoderamiento femenino y justicia social, al tiempo que reivindica una manera más sostenible y responsable de entender la moda.