Uno de los negocios del centro que ha tapado sus escaparates. E. E.

Varias tiendas de Zaragoza tapan sus escaparates y cierran antes este sábado por miedo a disturbios de Blocus

Varias tiendas del centro de Zaragoza han tapado sus escaparates y han adelantado este sábado el cierre por miedo a disturbios, saqueos y actos violentos de Blocus como los registrados en Barcelona.

Numerosos agentes de la Policía Nacional y la Policía Local vigilarán esta tarde y noche puntos críticos como la plaza del Pilar, la calle de Alfonso I, el Coso y la plaza de España.

De hecho, a estas horas no se puede dar un paso por el centro sin toparse con una patrulla policial.

En la calle Alfonso, uno de los motores turísticos de la ciudad, reina una aparente calma, con decenas de niños y adultos disfrazados de Halloween.

No obstante, a simple vista se percibe que este no es un fin de semana más.

Varios negocios -entre ellos una de las tiendas más tradicionales y otra especializada en alimentación gourmet-, han optado por tapar sus escaparates con cartones para evitar actos vandálicos y algunos, entre los que destacan joyerías y la gigantesca tienda de Nike o Natura, han bajado antes la persiana.

"Aviso. El sábado 31, nuestro horario será de 10.00 a 14.00", se lee en el exterior de la tienda de deportes.

Escaparate de Nike en Zaragoza. E. E.

Hay comerciantes que ya tomaron precauciones este viernes y cancelaron citas por miedo a lo que pudiera pasar.

Zaragoza es una de las capitales señaladas en redes sociales. De hecho, sobre ella pesan hasta tres convocatorias: una para este fin de semana, otra para el 28 de noviembre -día de reflexión- y una tercera para el 30 de noviembre, la jornada posterior a las elecciones.

Otra de las tiendas que ha tapado sus escaparates. E. E.

Los comerciantes consultados confirman que la jornada se está desarrollando con normalidad, aunque algunos no ocultan que tienen algo de miedo en el cuerpo.

Cerrar en un fin de semana tan importante como el de Halloween se hubiera notado a final de mes, de ahí que la mayoría de las tiendas, bares y restaurantes del Casco Histórico permanezcan abiertas.

Una de las joyerías de la calle de Alfonso I, con la persiana bajada en los escaparates. E. E.

La tensión ha sido máxima en estas horas previas. La propia alcaldesa, Natalia Chueca, pidió refuerzos por carta al ministro Marlaska.

La regidora reconoció estar profundamente preocupada por lo que pueda suceder en la ciudad tanto este mes de octubre como en noviembre, pero por ahora no ha recibido respuesta.

Hace escasas fechas, Zaragoza vivió momentos de máxima tensión como consecuencia del acto no autorizado de Vito Quiles y el choque de las manifestaciones que se organizaron a favor y en contra.

La Policía tuvo que recurrir a los antidisturbios y movilizar a su helicóptero y varios drones para restablecer la normalidad ante el vuelco de contenedores y el lanzamiento de objetos por parte de varios manifestantes.

Aquella tarde terminó con cinco detenidos y ocho policías heridos. Uno de ellos, con heridas de gravedad.

Despliegue especial

Pendientes de todo lo que pasa este fin de semana y de todos los movimientos en redes sociales están tanto la Delegación del Gobierno en Aragón como la Policía Nacional.

Los agentes piden tranquilidad y garantizan que, si hay problemas, la reacción estará a la altura.

También destacan todo el trabajo previo que se está haciendo para garantizar la máxima seguridad.

"Estamos analizando todo y a la expectativa de si esas convocatorias son reales o no. Entendemos que haya cierta intranquilidad entre la ciudadanía, pero en estos momentos no hay motivo de alarma", explicaban este viernes desde el Cuerpo.

En este mismo sentido se pronunciaban desde la Delegación, que prometía vigilancia y refuerzos adicionales en función del nivel de riesgo.

La delegada, Noelia Herrero, recalcaba este viernes que tanto Delegación como Policía Nacional son conocedoras de las supuestas convocatorias de Blocus que están circulando por foros y la preocupación social que se está generando en torno a este fenómeno.

"La Policía Nacional monitoriza todos estos supuestos llamamientos y tiene establecidas las medidas de seguridad ciudadana oportunas. Si bien no hay ninguna convocatoria oficial confirmada para Halloween, dada la preocupación suscitada, se va a desplegar un dispositivo especial preventivo. La seguridad va a estar garantizada", prometía.

La recomendación sigue siendo atender "solo informaciones oficiales y no difundir mensajes no contrastados que puedan despertar alarma".