Benjamín, abre un original restaurante en el centro de Zaragoza: "Puedes pilotar un coche de carreras"

El automovilismo vuelve a cobrar protagonismo en Zaragoza gracias a un proyecto pionero que acaba de abrir sus puertas en la capital aragonesa.

Se trata de 'Nexo Racing Lounge', un innovador espacio que combina diversión, adrenalina, competición y formación a través de la simulación de pilotaje y una propuesta gastronómica.

Desde hace un mes, el proyecto se ha instalado en la céntrica zona universitaria, una ubicación estratégica junto a una parada del tranvía y con aparcamientos a tan solo escasos metros.

La propuesta, creada por el empresario francés Benjamín Dignat, gira en torno a una experiencia de conducción hiperrealista, gracias a sus 14 simuladores estáticos de competición, en los que los usuarios pueden poner a prueba sus habilidades al volante, mejorar su técnica y enfrentarse a otros pilotos.

A diferencia de los dispositivos recreativos con movimiento dinámico, estos equipos son los que utilizan los pilotos profesionales en sus rutinas de entrenamiento.

Su principal ventaja es que eliminan las distracciones físicas innecesarias y permiten concentrarse plenamente en aspectos fundamentales como la precisión del trazado, el control del freno y la velocidad.

"Le llamamos competición porque es lo que realmente usan los profesionales para competir. Al ser estáticos, permite centrarse más en la conducción, no estar desconcentrado por el movimiento y realmente conducir ahí lo más rápido posible", explica Benjamín Dignat, propietario de Nexo Racing Lounge.

Durante sus primeras semanas de actividad, el establecimiento ha recibido a un público muy heterogéneo, desde personas que se acercan por primera vez a la simulación hasta profesionales del pilotaje y aficionados avanzados.

"Tenemos aquí tanto personas que prueban esta simulación por primera vez como al expresidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo, que ha venido muchas veces aquí con sus amigos. Se lo pasan aquí como enanos", señala el fundador.

El objetivo del proyecto es democratizar el automovilismo y acercar esta disciplina a personas de todas las edades y niveles, desde niños y principiantes hasta pilotos experimentados.

Para ello, el centro ofrece sesiones de distintas duraciones, tarifas especiales para grupos y opciones de entrenamiento técnico avanzado.

"Gracias a los simuladores hoy en día, los jóvenes aprenden a pilotar en un simulador y luego se ponen en un coche de carreras, inmediatamente lo hacen de miedo. ¿Por qué? Porque es extremadamente realista", asegura Dignat.

De esta manera, Nexo Racing Lounge busca fusionar el ocio con el aprendizaje, acercando el mundo del motor a un público amplio y ofreciendo una experiencia que va más allá del entretenimiento.

Una de las ventajas del establecimiento es que no es necesario realizar una reserva previa para disfrutar de los simuladores. Sus 14 puestos permiten organizar sesiones de 15 o 30 minutos, facilitando el acceso a quienes quieran acercarse de manera espontánea.

En caso de que el aforo esté completo, los clientes pueden optar por la modalidad walk-in, esperar su turno mientras disfrutan de una cerveza o una tapa en el establecimiento. De este modo, los tiempos de espera se mantienen muy reducidos.

"Las reservas son exclusivamente para grupos de seis o más personas con el fin de organizar las carreras grupales y así no hacer esperar mucho a la gente", recalca Benjamín Dignat.

Todo esto se completa con una amplia oferta gastronómica en colaboración con la cocina de 'Más Bula'.

Buena gastronomía

La experiencia de Nexo Racing Lounge no se limita al mundo del motor. Para completar su propuesta, el negocio se ha asociado con la cocina de 'Más Bula' que llega al establecimiento con la apertura de su primera franquicia.

La oferta gastronómica incluye desde sus conocidas papas bravas y diferentes tapas elaboradas hasta carnes de alta calidad.

Una propuesta que permite atraer a perfiles muy diversos, desde estudiantes que buscan disfrutar de una tapa hasta empresas que quieren organizar eventos corporativos o reuniones de equipo en un ambiente distendido.

Esta combinación de ocio y gastronomía amplía las posibilidades del espacio, que busca convertirse en un punto de encuentro tanto para los aficionados al automovilismo como para quienes simplemente quieren disfrutar de una buena comida en compañía.

"Puede corresponder a públicos de estudiantes hasta públicos empresarios ahí con sus empresas y muy bien establecidos, que les encanta también porque la calidad de la carne, la calidad del saber hacer es muy bueno y la relación calidad-precio es buenísima", explica el fundador de Nexo Racing Lounge.

Además, el establecimiento cuenta con una bonificación para quienes quieran combinar ambas experiencias, los grupos de cuatro o más personas que acudan a comer o cenar en el restaurante disfrutarán de un 20 % de descuento en el uso de los simuladores.

Tarifas Asequibles

La política de precios de Nexo Racing Lounge se ha diseñado para facilitar el acceso a la simulación a distintos perfiles de usuarios. La oferta contempla desde sesiones breves de iniciación de 15 minutos hasta entrenamientos intensivos de una hora.

Las sesiones de 15 minutos están pensadas para quienes quieren tener un primer contacto con la conducción. Su precio es de 7 euros entre semana y 9 euros los fines de semana.

Las partidas de 30 minutos, en cambio, tienen un coste de 17 euros entre semana y 12 euros los fines de semana. Esta modalidad es una de las opciones preferidas por los grupos de amigos que quieren disfrutar de la experiencia y competir entre ellos en carreras directas.

Por último, las sesiones de una hora, con tarifas de 20 euros entre semana y 30 euros los fines de semana, están dirigidas a aficionados más avanzados y pilotos que buscan profundizar en la experiencia, perfeccionar su técnica y mejorar sus habilidades al volante.

"No son tarifas prohibitivas. Gracias a estas máquinas, ahora es posible acercar esta disciplina a todo el mundo y convertirla en una actividad mucho más accesible y asequible para todos los bolsillos", subraya Dignat.

Nexo Academy

Entre los próximos pasos del proyecto destaca el lanzamiento de Nexo Academy, una escuela de pilotaje con la que la empresa pretende enseñar técnicas de conducción deportiva tanto a jóvenes como a adultos.

La academia seguirá un modelo similar al de un club deportivo de tenis, esquí o golf, con formación estructurada y competiciones regladas.

La intención es ofrecer un aprendizaje progresivo que permita a los alumnos desarrollar sus habilidades y avanzar en el mundo del automovilismo.

Como recuerda Dignat, "disponer del carné de conducir no significa saber pilotar en circuito; son dos disciplinas totalmente distintas".

Por ello, la academia aspira a convertirse en un espacio de formación para los futuros talentos del motor en Aragón.