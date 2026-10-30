Aumenta un 43% el número de personas en situación de sinhogarismo en Zaragoza: siete de cada diez son extranjeras

El recuento de personas en situación de sinhogarismo realizado el pasado 27 de octubre de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con Cruz Roja ha dejado cifras mayores que otros años.

Eso sí, según ha destacado la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós "los datos son una primera aproximación".

El conteo, realizado por 350 voluntarios de Cruz Roja, ha permitido localizar a 382 personas en las calles de la capital aragonesa, frente a las 266 contabilizadas en el año 2025.

Esta cifra supone un aumento del 43%. De esas 382 personas, 164 accedieron a realizar la entrevista personal para poder conocer mejor sus circunstancias.

En cuanto a diferencias por sexo, en 320 personas se pudo conocer. De ellas, 285 eran hombres, lo que supone un 89% y 35 mujeres, un 11%.

Además, por nacionalidades, el 34% del total, que supone 131 personas, no la manifestaron. Entre las 251 personas que sí lo hicieron, 78 eran españolas y 173 extranjeras.

En este sentido, 7 de cada 10 personas en situación de sinhogarismo son extranjeras.

Orós ha explicado que "seguimos teniendo un número importante de personas extranjeras en situación de calle y esto se debe a un caos migratorio, la crisis de la vivienda y un empobrecimiento de las personas".

Noticia en actualización

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