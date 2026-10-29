Teruel pone en marcha la última campaña de Volveremos para incentivar las compras en los comercios locales

Desde este miércoles, los clientes pueden recuperar el 20% de lo que compren los miércoles y viernes en los establecimientos adheridos.

El Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón han activado este miércoles 28 de octubre la última campaña de Volveremos de 2026.



Esta campaña cuenta con 42.700 euros, de los cuales 20.437 son municipales y 22.263 autonómicos, y permite a los consumidores recuperar el 20% del importe de sus compras realizadas los miércoles y viernes en los 111 establecimientos adheridos de la capital.



La alcaldesa, Emma Buj, y el concejal de Empleo y Desarrollo Económico, Luis Girón, presentaron la campaña en la Ferretería-Juguetería Casa Marco, en el paseo del Óvalo.

Con esta edición, las tres campañas del año suman 187.433,82 euros entre ambas administraciones; y el Ayuntamiento destina 100.000 euros anuales al programa.

"Cada euro que se invierte en este programa revierte directamente en la economía local y en los negocios que dan vida a nuestros barrios", ha defendido Buj.



Girón, por su parte, ha subrayado que la medida ayuda a las familias a reducir el coste de sus compras habituales y respalda a los pequeños negocios, "especialmente en los barrios, donde cada compra cuenta".