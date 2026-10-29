Plano del parque junto a Puerto Venecia y los pinares Microsoft / Ayuntamiento de Zaragoza

Microsoft proyecta un parque lineal para enlazar su centro de datos de Zaragoza con Puerto Venecia y los pinares

Microsoft ha proyectado un parque lineal en Zaragoza que servirá como enlace entre su futuro centro de datos, el centro comercial Puerto Venecia y los pinares aledaños. Consta sobre el papel de unas 14 hectáreas.

Así lo han confirmado este jueves responsables de sus proyectos en Aragón durante un encuentro con los medios. Se trata de una de las últimas novedades de la Región MSFT, el nombre que reciben los campus de datos de Zaragoza, La Muela y Villamayor de Gállego.

Fuentes de la compañía han explicado que se trata de un entorno de "transición" entre el futuro complejo tecnológico, Puerto Venecia y los accesos a la capital aragonesa. Se extenderá por el sur hasta el límite con la Z-40 y la vía de tren.

Más concretamente, el parque pasará a pocos metros de la tienda de IKEA en Puerto Venecia. La parcela destinada a ubicar el centro de datos se encuentra al oeste del centro comercial, junto a la calle San Polo.

El proyecto contempla zonas pacificadas para el paseo de ciudadanos y otras recreativas. Su desarrollo irá en paralelo a la primera fase del PIGA, si bien este no se ha aprobado definitivamente.

La zona se limpiará y nivelará. Es el mismo proceso al que se está sometiendo el antiguo vertedero ilegal y el resto del espacio dedicado al complejo tecnológico.

Es decir, no hay una fecha concreta para el inicio de las obras ni más plazos concretos.

Portavoces de la compañía tecnológica han defendido ante los medios que existe diálogo constante con el centro comercial ante posibles afecciones. La constructora del centro de datos realiza reuniones semanales con la dirección del complejo.

Esa interlocución, han explicado, se produce también con los otros dos ayuntamientos implicados, La Muela y Villamayor de Gállego. En este sentido, se trabaja en un convenio interadministrativo para poner en marcha más proyectos o atender reclamaciones.

Por ejemplo, los regantes de Villamayor protestaron recientemente sobre las afecciones al regadío. En Zaragoza, este frente pasa por las expropiaciones de parcelas pendientes.

Microsoft y los propietarios trabajan para llegar a un acuerdo, pero la empresa no descarta llegado el caso elevar este trámite al Jurado de Expropiación Forzosa.

Sostienen que no es necesario esperar a la aprobación definitiva del PIGA, sino que la declaración de interés general (DIGA) ya les confiere esa potestad. "Se está siendo proactivo", han añadido fuentes de la tecnológica.

Microsoft conserva todavía los suelos del Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) que acabó descartando para desplegar su centro de datos de Zaragoza. Preguntados por esta cuestión, desde la compañía han detallado que se plantean como posible "zona de expansión".

Sin precisar, eso sí, si las condiciones del suelo permiten el desembarco de este tipo de instalaciones.

La compañía es conocedora del DAT Alierta. Sin embargo, no han valorado instalarse de momento.