Microsoft no altera los planes de sus centros de datos en Aragón pese al real decreto del Gobierno de España

Aunque en una fase todavía muy prematura, las obras de los centros de datos de Microsoft en Aragón no cambian su hoja de ruta pese al posible impacto del real decreto sobre los centros de datos que tramita el Gobierno de España.

El objetivo de Moncloa es validar esta normativa antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, justo dentro de un mes. Los responsables de los proyectos de la multinacional en la Comunidad han señalado, desde la prudencia, que la normativa todavía no está aprobada.

En la actualidad, la aprobación parcial del PIGA de Microsoft les permite acometer trabajos previos en sus tres emplazamientos, La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza. Estas últimas parcelas se sitúan a pocos kilómetros del centro comercial Puerto Venecia.

El principal obstáculo del real decreto no tiene que ver con las propias obras, ya que los centros de datos podrían construirse partiendo de la nueva normativa. El foco está puesto en el criterio de "correlación horaria" que establece el consumo permanente de fuentes renovables.

Estas no deben superar los 36 meses de antigüedad antes de la puesta en marcha del centro en cuestión siempre que no tuvieran suscritos contratos de compraventa de electricidad en un plazo anterior a la entrada en vigor del real decreto. Es decir, noviembre, si finalmente se cumple la hoja de ruta.

Fuentes de la compañía han precisado que ya se prevé un consumo 100% renovable. Sobre el papel, las plantas fotovoltaicas Escatrón II y Fuendetodos II se ajustarían al decreto.

Microsoft dice compartir los objetivos del real decreto al respecto, pero pide que la normativa sea segura y técnicamente viable para las inversiones que ya se han anunciado en Aragón. Recuerdan en este sentido que también tramitaron alegaciones desde la empresa y como parte de la patronal Spain DC.

Desescombro

La compañía ha aportado este martes nuevas informaciones sobre el desarrollo de sus tres campus de datos. La Muela y Villamayor de Gállego pasan por la fase de los estudios geotécnicos y el test de hincado de pilotes, lo que permite el PIGA.

En Zaragoza, continúa la limpieza y adecuación del terreno. Parte de las parcelas se ubican sobre un antiguo vertedero ilegal con presencia de materiales con amianto.

La presencia de residuos peligrosos complica un poco más el proceso, pues la normativa fija un tratamiento diferente. Estos restos se trasladan a una instalación especializada a través de otra empresa.

Los demás materiales son procesados y triturados. En última instancia, si la calidad del producto final lo permite, se reutilizarán en las obras futuras. La parte que no sirve acaba en un vertedero.

Los responsables de estas tareas cifran en más de 500.000 los metros cúbicos sobre los que se tiene licencia para actuar, aunque podría superarse dicha cifra.

Microsoft tiene alrededor de 60 personas trabajando en las futuras instalaciones de la capital aragonesa. El objetivo es finalizar esta fase en el verano de 2027.

Montañas de escombros en los terrenos de Microsoft en Zaragoza E.E.

Otra incógnita pasa por el lugar donde se depositará el alto volumen de residuos, una vez el propio Gobierno de Aragón ha detallado que no será posible en las Canteras. El PIGA estima unos dos millones de metros cúbicos.

Se trabaja en un plan B. Sin embargo, la propuesta todavía no tiene luz verde del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y se desconocen los plazos de la decisión final.

Más de 5.000 millones

Los cálculos de Microsoft apuntan a una inversión superior a los 5.000 millones de euros para todas las instalaciones: 179 millones de euros se destinarán al proyecto de La Muela, 1.733 millones al de Villamayor de Gállego, y 1.443 millones al de Zaragoza.

La construcción y puesta en marcha de los centros de datos se producirá de forma escalonada en un máximo de 10 años a partir de la aprobación definitiva del PIGA. Junto a los tres campus se desplegarán infraestructuras auxiliares y, añaden, de integración con la zona.

Las últimas informaciones de la multinacional cifran el consumo de agua en 27.000 metros cúbicos. El resto, sostienen, será un circuito cerrado que gastará alrededor de 4.000 si hay fugas.

Fuentes de la compañía no han precisado si, como ha ocurrido con Amazon Web Services, optarán por pagar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en Aragón. AWS rectificó tras varios años haciéndolo en Madrid, si bien Microsoft todavía no tiene sus instalaciones en marcha.

Sí han prometido priorizar el empleo local. No obstante, reconocen que en determinados perfiles técnicos no se descarta acudir al mercado de fuera.

En el caso de las constructoras, se busca que los contratos recaigan en empresas aragonesas. Se trabaja en esta dirección junto a la DGA y las cámaras de comercio.