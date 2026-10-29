Marcos, el aragonés que ha perdido a dos familiares en el accidente de Urda: "Mi mujer ha tenido que ir hasta allí en AVE"

Marcos Lizarbe es uno de los aragoneses a los que el trágico accidente de tren de Urda ha tocado de lleno.

En él han perdido la vida dos tíos segundos de su mujer, la también aragonesa Sofía Pastor.

Nada más enterarse, ella se fue corriendo para estar con su familia.

"La paradoja es que ha tenido que irse en AVE, pero lo ha cogido. No podía hacer otra cosa", apuntaba.

El matrimonio, de unos 80 años, era natural de Toledo y viajaba en uno de los vagones del AVE que arrolló al Iryo.

Marcos se enteró de la terrible noticia en torno a las 10.00, cuando iba a entrar a un acto que se estaba celebrando a esas horas en Zaragoza.

"Me llamó mi mujer para decirme que le había avisado otro tío suyo de Toledo", recordaba.

Él es secretario de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), un colectivo que este miércoles vivió horas de máxima tensión.

El director general de la Fundación San Pablo CEU, Javier Tello, iba en uno de los trenes.

Afortunadamente, 'solo' tiene un par de costillas rotas.

Más temor hay con el director del colegio de Sanchinarro, Carlos Ortiz, que, al menos hasta esta pasada noche, estaba desaparecido.

Se trata de un padre de familia del que, como tantas otras personas, no se tuvo noticias en toda la jornada.

"Estamos inquietos. Seguimos sin saber nada de él. Su familia está en Madrid en el centro desde el que se está informando", contaba.

Un terrible balance

Marcos mantenía viva la esperanza, ya que tras el choque hay "cientos de heridos" a los que trasladaron de urgencia hasta los hospitales para salvar su vida.

"En las primeras horas ha habido un lío de campeonato. A la gente la cogen, se la llevan y a lo mejor luego no puede hablar por las propias lesiones que tiene", explicaba.

El trágico balance de muertos fue yendo a peor conforme avanzaba la jornada.

Se empezó hablando de diez, pronto se elevó a 39 y a las pocas horas, la cifra se igualó con los 46 de Adamuz.

La marca quedó tristemente superada por la tarde, cuando las autoridades confirmaron 68 víctimas mortales y alertaron de que, dado el elevado número de heridos, podría haber más.