La Junta Electoral desestima una denuncia del PSOE contra Víctor Serrano por presumir de la construcción de 359 pisos

La Junta Electoral Provincial de Zaragoza ha desestimado la denuncia interpuesta por el PSOE contra el Ayuntamiento de Zaragoza.

El conflicto se remonta al pasado 19 de octubre. El Consistorio publicó en su web una noticia bajo el título "Zaragoza resuelve dos históricos vacíos urbanos en el corazón de la ciudad para impulsar la construcción de 359 viviendas".

En esa noticia se detallaban los aspectos técnicos y económicos para reordenar los suelos del antiguo Convento de Jerusalén en La Romareda y facilitar el traslado de la fábrica de Instalaza en las Tenerías. Estos expedientes debían ser examinados por la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Consistorio.

A raíz de dicha publicación, el PSOE presentó una denuncia alegando que ese texto vulneraba el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Dicho artículo expresa que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos".

Según el representante socialista, la noticia excedía la información objetiva y presentaba la actuación municipal como un "logro obtenido", quedando prohibida esa actuación en pleno periodo electoral.

Respuesta del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza defendió en sus alegaciones el carácter estrictamente técnico y administrativo de la noticia.

"La información publicada por el Ayuntamiento de Zaragoza da cuenta de la tramitación y estado de dos expedientes administrativos urbanísticos y que van a ser objeto de análisis en el orden del día de la Comisión", explica la propia resolución de la Junta Electoral.

Además, se añade en la misma que "no se trata de un logro ya materializado o conseguido por el Ayuntamiento de Zaragoza, sino que está pendiente de su discusión y aprobación, por lo que no se incurriría en la prohibición del art. 50.2 Loreg".

Asimismo, el acuerdo también subraya que expresiones como "paso decisivo" o "reivindicaciones históricas", ya se encontraban integradas en un texto con numerosos datos técnicos para explicar la dificultad de los expedientes, sin mencionar resultados a ningún partido político en concreto.

Por todo ello, la Junta Electoral de Portavoces ha desestimado la denuncia interpuesta por el representante del PSOE por la presunta vulneración del artículo 50.2 de la Loreg.