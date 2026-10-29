Imagen de la aplicación de Volveremos. Ayuntamiento de Zaragoza Ayuntamiento de Zaragoza

El programa del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento vuelve desde este miércoles, 28 de octubre, a los comercios adheridos de la localidad.

Épila reactiva Volveremos: las compras en el comercio local generan saldo hasta fin de año

Los vecinos de Épila pueden volver a ahorrar en sus compras en el comercio local.

Desde este miércoles, 28 de octubre, está de nuevo en marcha Volveremos, la iniciativa del Gobierno de Aragón en colaboración con el Ayuntamiento para impulsar las ventas en los negocios de proximidad.

El funcionamiento es sencillo: las compras realizadas los miércoles y viernes en los establecimientos adheridos generan un saldo que puede gastarse en compras posteriores.

Para participar basta con descargar la aplicación Volveremos y comprar en los comercios del programa.

El saldo acumulado podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Ayuntamiento ha animado a la ciudadanía a sumarse a la campaña, que contribuye a dinamizar la economía del municipio y a apoyar a los establecimientos locales. "Comprar en Épila es apostar por nuestro comercio, generar actividad y dar vida a nuestro municipio", resume el Consistorio.