Eleonora, vecina de Zaragoza que viaja a Barcelona: "Me han cancelado el tren, estoy preocupada, tengo un vuelo"

Son cientos de viajeros los que pasan al día por la estación Delicias de Zaragoza y hoy, este punto, vive una jornada marcada por las cancelaciones y los retrasos.

Las primeras horas de la mañana han transcurrido con relativa normalidad, las incidencias se han ido acumulando poco a poco y la mayoría de los trenes han registrado demoras de entre 10 y 15 minutos.

A las consecuencias del accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo) se suma la huelga de maquinistas, que obliga a mantener servicios mínimos y ha dejado varios trenes cancelados.

Esta situación afecta directamente a los pasajeros, que esperan en la estación pendientes de las pantallas y de los avisos de las compañías.

Algunos han podido continuar sus viajes con retraso, mientras que otros han tenido que reorganizar sus planes.

Ha sido el caso de Eleonora, una joven italiana que reside en Zaragoza y hoy tenía previsto viajar a Barcelona.

"Voy a Barcelona y me han cancelado el tren, estoy preocupada porque tengo un vuelo esta tarde desde allí", explica la joven.

La italiana busca en la estación personal de Renfe para que le den una solución con la esperanza de que la reubiquen en otro convoy.

Otras afecciones

No obstante, no todos los trenes que van a la capital catalana cuentan con retrasos.

Un grupo de amigos esperan en la estación Delicias su tren. "Vamos a Barcelona y la verdad que va todo bien, en hora".

Todos ellos destacan estar "tranquilos" porque "el tren va en otra dirección, no creemos que haya inconvenientes".

Para Gustavo y Leyre la situación es similar. Esta pareja va a Logroño y reconocen que "no tenemos nada de nervios, en esas vías no hay trenes con los que chocar".

Leyre y Gustavo esperan en la estación Delicias E.E. Zaragoza

No obstante, su tren sí que cuenta con un retraso de seis minutos. "Ayer me llegó un mensaje de que el tren estaba dentro de los servicios mínimos por la huelga", declara Leyre.

Pese a la demora, la pareja reconoce que "no tenemos sensación de inseguridad".

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