El Constitucional da la razón al PSOE por "vulnerar" sus derechos en una pregunta sobre inmigración a Vox en las Cortes

El Tribunal Constitucional acaba de fallar a favor del PSOE y del diputado socialista Darío Villagrasa por una polémica que se remonta a 2024.

Todo parte de un recurso de amparo presentado por la entonces portavoz del PSOE, Maite Pérez, a raíz de una serie de acuerdos adoptados por la Mesa y la Junta de portavoces de las Cortes de Aragón, presididas en ese momento por Marta Fernández (Vox).

Los organismos, dice el TC, le requirieron al diputado -portavoz adjunto del grupo- que reformulara una pregunta para su respuesta oral en pleno dirigida al entonces vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco.

Los socialistas se revolvieron al considerarlo una vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas.

La pregunta de la discordia venía a raíz de unas declaraciones efectuadas por Nolasco y Cariñena y estaba relacionada ·con la inmigración y el eventual alojamiento de 120 inmigrantes en un hotel privado de la localidad".

"¿Hasta cuándo va a seguir usted realizando declaraciones contra la inmigración en el medio rural aragonés?", quería preguntarle Villagrasa, según recoge este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La polémica vino tras la reunión de la Mesa de las Cortes de Aragón de aquel 5 de junio de 2024. Con los votos en contra de la vicepresidenta segunda y del secretario segundo, sus miembros acordaron requerir al diputado que, si lo consideraba oportuno, reformulara la pregunta "circunscribiéndola al marco competencial establecido en el Decreto 290/2023, de 20 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia".

El PSOE instó entonces a la Mesa a reconsiderar su acuerdo. En su opinión, el organismo había introducido un requisito de admisibilidad no previsto en el reglamento de la Cámara apoyándose en el informe emitido por la letrada mayor.

Asimismo, afirmaba que dicho criterio resultaba "contradictorio con precedentes de la propia Mesa relativos a iniciativas dirigidas al mismo miembro del Gobierno en materia de inmigración".

A todo esto añadía que la decisión impugnada excedía de las facultades de calificación atribuidas a la Mesa, "cuyo control debía limitarse a la comprobación de los requisitos reglamentariamente establecidos, sin introducir valoraciones de oportunidad ni nuevos presupuestos de admisibilidad".

La demanda imputa a los acuerdos recurridos la lesión del artículo 23 de la Constitución.

En primer lugar, porque el acuerdo inicial creó una situación procesal no prevista reglamentariamente al no admitir ni inadmitir la pregunta y condicionar su calificación favorable a una reformulación.

Además, se apartó del criterio seguido por la propia Mesa en precedentes de la misma legislatura.

En segundo término, se aduce que los acuerdos adolecen de falta de motivación y que la Mesa ejerció sus funciones de manera contraria a Derecho.

En el fallo, el Constitucional concluye que efectivamente se ha vulnerado el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), que se encuentra en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).

Por ello, declara la nulidad del acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón de 5 de junio de 2024, de reformulación de la pregunta de Darío Villagrasa, para su respuesta oral en el pleno; así como del acuerdo de 12 de junio de 2024 de la propia Mesa y de la Junta de Portavoces, por el que "se desestima la solicitud de reconsideración del anterior por haber quedado sin objeto".