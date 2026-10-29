Azcón acusa a Sánchez de estar más preocupado de filtrar audios que de atender a las víctimas de Urda

España vive una jornada marcada por el dolor y la conmoción tras el accidente ferroviario ocurrido ayer, 28 de octubre, en Toledo.

Como forma de solidaridad y respeto a las víctimas, a sus familias y a los servicios de emergencia que trabajan en la zona, Aragón ha guardado un minuto de silencio a las puertas de la Aljafería.

La jornada ha reunido a decenas de representantes institucionales, entre ellos el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Tras el minuto de silencio, el presidente del Gobierno de Aragón ha trasladado el pésame y la solidaridad de toda la sociedad aragonesa con las víctimas del accidente.

Azcón ha reconocido que al dolor por la tragedia se suma ahora la indignación por la gestión de la emergencia y la preocupación por la seguridad ferroviaria.

"Conforme va pasando el tiempo se une un sentimiento de indignación porque hay un gobierno que está preocupado por filtrar audios en lugar de atender a las víctimas que todavía hay en esos restos de los trenes es absolutamente incomprensible", ha señalado el presidente.

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