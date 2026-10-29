Ángel Gil, ingeniero, sobre el accidente de Urda: "Es una concatenación de causas que no tendrían que ocurrir"

Las primeras 24 horas tras el trágico accidente de tren en Urda (Toledo) han arrojado una primera pincelada de información sobre las causas, pero la investigación tiene por delante un largo camino que recorrer.

Así lo explica en declaraciones a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN el gerente del Clúster Logístico ALIA, Ángel Gil. Este ingeniero ve clave esclarecer las comunicaciones entre el centro de control de Atocha y los trenes accidentados.

Y es que, subraya, los sistemas de seguridad funcionaron correctamente. Estos obligaron a los convoyes a detenerse y luego el AVE reemprendió la marcha con el visto bueno de Adif, ocasionando el choque con el Iryo parado.

Las primeras investigaciones oficiales señalan también a un factor humano como desencadenante de la tragedia. A juicio de Gil, puede ser "precipitado" decantarse ya por esa conclusión.

"Es una concatenación de muchas causas que no tenían que suceder y han sucedido", resume.

No obstante, añade, sin saber la información exacta que recibió el puesto de control, "no se puede valorar" la foto fija al completo. También entran en juego las comunicaciones con los maquinistas.

"No me quiero precipitar, pero al error humano no llegaría sin haber estudiado todos los parámetros", subraya.

Datos de la web SpainTrainRadar recogidos por este diario indican que el AVE 02080 de Renfe reanudó la marcha con normalidad y alcanzó los 236 kilómetros por hora en el momento del impacto. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado que debería haber circulado a 40 kilómetros por hora, "a la vista".

Gil se remite a las cajas negras de los trenes, pero plantea también que se haya podido producir un fallo de los frenos antes del impacto definitivo.

Sistemas

Hasta que el centro de control tomó la decisión de reanudar la marcha, "el sistema funcionó perfectamente". Se trata de mecanismos introducidos con la llegada de la alta velocidad en la década de los 90.

El de señalización y supervisión recibe las siglas LZB. La cabina cuenta con balizas (ASFA) que frenan el tren en caso de que, recibida la información de otros sistemas, el ferrocarril no se baje a la velocidad objetivo.

Accidente de tren en Urda, Toledo. Rodrigo Mínguez | EL ESPAÑOL

El AVE continuó su recorrido tras solventarse un fallo del LZB. No así el Iryo y la colisión se produjo a las 8.53 horas.

Los sistemas "no están obsoletos", reitera Gil, "si se han hecho los mantenimientos" pertinentes. De hecho, destaca, se está en proceso de "migrarlos" hacia los nuevos requisitos europeos de seguridad.

Los trenes de media distancia, que concentran buena parte de la red aragonesa, cuentan también con este tipo de mecanismos. "Son exactamente igual de seguros", comenta.

Lo sucedido en Toledo tiene una casuística muy diferente a Adamuz, confirma Gil: "Ha sido un fallo de señalización y eso fue en la vía, a los trenes les saltó la parada automática pero no fue suficiente. No son comparables".

Para la recuperación completa del tramo afectado, en la ruta Madrid-Sevilla, pasarán semanas "o incluso meses". Los daños son similares a los de Adamuz, aunque el terreno ofrece un mejor acceso para las grúas.