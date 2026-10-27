Las inversiones en centros de datos siguen en riesgo en Aragón pese a los cambios en el decreto, según la DGA

Los cambios en el real decreto-ley del Gobierno de España sobre los centros de datos no ofrecen un horizonte más favorable para Aragón, según las principales voces del Ejecutivo autonómico.

Aunque desde la DGA han reconocido este martes que la regulación es más laxa en algunos aspectos, no cambia lo "sustantivo" de la misma y siguen en riesgo inversiones anunciadas en la Comunidad. Así lo han detallado el presidente Jorge Azcón y la consejera de Economía, Eva Valle.

Ambos han augurado "preocupación" en el sector y Azcón ha subrayado que, tras conocerse la noticia, las empresas le contactaron para trasladarle estos temores.

"Se han incorporado algunos cambios con respecto al primer borrador, pero las condiciones más restrictivas se siguen manteniendo, aunque se haya introducido algún tipo de flexibilidad puntual", ha valorado la consejera.

Valle ha hablado también de condiciones "inasumibles" y ha criticado que la normativa sí se alinea con proyectos públicos como la gigafactoría de datos anunciada en Tarragona. La principal queja del Gobierno de Aragón sigue pasando por la denominada correlación horaria.

Esto exige respaldar, con al menos un 80% de energía renovable, el funcionamiento de las instalaciones las 24 horas del día. A tal efecto se ha introducido un periodo de cinco años a las instalaciones para adaptarse a la nueva normativa.

"No está adaptado ni a la realidad tecnológica, ni a la realidad económica. Con lo cual, si se confirma, supone un freno muy importante a las inversiones a los centros de datos en España y sobre todo en Aragón", ha continuado.

La normativa no afecta a "lo que ya está construido y en marcha", ha matizado Valle, tras ser preguntada por proyectos como la inversión de Amazon Web Services (AWS), que precisamente ha presentado un informe sobre su impacto en las empresas locales. "Aplica a todos los que no estén ya funcionando", ha añadido.

Es decir, los últimos procesos anunciados por la multinacional deberán modificar su hoja de ruta. "Hay decisiones que se han tomado con un marco jurídico determinado y ahora se están viendo sometidas a un cambio muy importante", ha advertido.

Según Valle, "son decisiones que tienen que tomar las empresas, pero la realidad es que se hace muy difícil mantener las inversiones en las condiciones que se habían planteado". "Mi intuición es que hay preocupación", ha insistido.

La responsable de Economía, como ya hiciera en el último pleno de las Cortes, ha vuelto a exigir la "congelación" del real decreto hasta después de las elecciones generales. Para Valle, los tiempos del real decreto responden a "agenda política".

La consejera ha criticado de nuevo que retirar la demanda eléctrica de los centros de datos responde a una falta de inversión en la red global. "Está generando muchísimos problemas", ha comentado.

"Mala noticia"

Jorge Azcón ha denunciado también motivaciones políticas en la tramitación del real decreto: "A esas inversiones en Cataluña se les exigen unos requisitos totalmente distintos, es injusto para Aragón".

El presidente cree que "el PSOE solo defiende su propio interés" y el de "quien piensa que le va a servir para ganar las elecciones". "Es una muy mala noticia, tenemos inversiones milmillonarias y significa poner en riesgo puestos de trabajo en Aragón", ha comentado.

Azcón considera el decreto "un agravio incomprensible". Los mensajes trasladados por los promotores, dice, han sido de "extrema precaución".

"Si la pregunta es si la normativa permite que todas las inversiones previstas salgan adelante, la respuesta es no", ha concluido.