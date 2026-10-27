Carmen Rouco (Vox) ante las elecciones del 29N: "Hay que priorizar a los de casa, a los que siempre han cotizado"

Carmen Rouco, candidata de Vox al Congreso por Zaragoza, ha expuesto este jueves 27 de octubre, las principales líneas estratégicas de su partido de cara a las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.

Con una trayectoria institucional de siete años, en la que ha desempeñado responsabilidades en el Ayuntamiento, como diputada y como vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Rouco ha defendido un proyecto político orientado, según sus palabras, a transformar las políticas actuales y cambiar el rumbo del país.

"No se trata de cambiar de color, se trata de cambiar las políticas y no se trata de quién, sino del qué. Y por eso, es necesario cambiar las políticas de cabo a rabo para cambiar radicalmente el rumbo de España", ha manifestado la dirigente política.

La prioridad nacional en el acceso a las políticas públicas, la repatriación y la remigración constituyen dos de los principales ejes de la propuesta de Vox, junto con una profunda desregulación administrativa.

En materia de acceso a las ayudas y servicios públicos, la candidata de Vox ha defendido que se dé prioridad a quienes han contribuido al sostenimiento del Estado del bienestar.

"Prioridad no significa exclusividad. Primero los de casa, primero los que siempre han cotizado, primero los que nuestros padres y nuestros abuelos han hecho posible este estado de bienestar en España. No es lógico que los últimos que acaban de llegar sean los primeros de la fila", ha señalado Rouco.

La política migratoria también ha ocupado un lugar destacado en su intervención.

La candidata ha vinculado esta cuestión con la seguridad urbana, la cohesión social y la crisis de la vivienda, y ha defendido la deportación de inmigrantes que, según sus palabras, reciben ayudas sin contribuir al sistema o han cometido delitos.

"Tienen que deportarse todos los inmigrantes, legales o ilegales, que vienen aquí a vivir de ayudas. Los que han cometido delitos tienen que volver a su país y cumplir ahí sus penas. Queremos para nuestros jóvenes casa, coche y trabajo; lo que no queremos es paro, bulos y carril bici", ha afirmado la candidata de Vox.

La reducción de las trabas administrativas constituye otro de los ejes de la propuesta de Vox. Rouco ha reclamado una Administración que facilite la actividad económica y garantice la igualdad y la libre competencia, en lugar de imponer cargas a ciudadanos, familias y empresas.

"La Administración está para facilitar. La Administración está para fijar unas condiciones de juego que, por supuesto, garanticen la igualdad y la libre competencia, pero en ningún caso está para machacar al ciudadano, sea joven, sea familia, sea una pyme o sea un autónomo", ha expresado Rouco.

En el ámbito territorial, la dirigente ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de fomentar la rivalidad entre comunidades autónomas mediante concesiones financieras y pactos de gobernabilidad.

"Esta rivalidad es lo que ha creado el Gobierno de Sánchez, que siempre crea rivalidad, vive del enfrentamiento de hombres, de mujeres, de unas regiones contra otras", ha declarado la aspirante al Congreso.

Movilización electoral

Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, se ha hecho un llamamiento a la movilización del electorado y ha reivindicado la soberanía del pueblo español como fundamento de la representación política.

"Apelo a la responsabilidad de cada voto, por eso cada voto es importante. No se puede dejar perder. No podemos decir, "si no voto, no pasa nada", ha declarado la dirigente política.

La candidata ha concluido su intervención con un llamamiento a defender cada voto y la consigna "todo por España", en línea con el lema de Santiago Abascal.

"La soberanía reside en el pueblo español y son los españoles los que van a mandar. Hay que pelear cada voto sin miedo a nada ni a nadie, con un equipo inmejorable y bajo la consigna de todo por España", ha concluido Rouco.