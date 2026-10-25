Tamarite rinde un merecido reconocimiento a la figura de Joaquín Costa: "Nunca debemos olvidar nuestro pasado"

Tamarite de Litera ha celebrado una jornada conmemorativa para recordar la figura de Joaquín Costa y reivindicar la importancia de su lucha en defensa del canal de Tamarite, un proyecto fundamental para el desarrollo agrícola y económico de la comarca. La iniciativa coincide con el 134 aniversario del discurso que Costa pronunció desde el balcón del Ayuntamiento el 29 de octubre de 1892.

La jornada, celebrada este sábado y conducida por el periodista Chema Paraled, permitió profundizar en la trayectoria personal e intelectual de Costa, desde su difícil infancia hasta su muerte, con especial atención a la influencia francesa en su pensamiento y en su constante lucha contra los poderes establecidos en defensa de la gente del campo.

Joaquín Costa pudo ser lo que hoy se definiría como superdotado y un luchador acérrimo que se esforzó por modernizar su país tras pasar una temporada en París.

“Su mayor logro no fue construir el canal, ya que eso lo hicieron otros profesionales. Su mayor logro fue convencer a las élites de la necesidad de que ese canal lo pagase el Estado, quien además iba a ser el mayor beneficiario de su construcción ya que sería al Estado a quien le repercutiría ese dinero”, recordaba el presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis Pérez.

Durante la jornada también se presentó el libro ‘Del canal de Tamarite al canal de Aragón y Cataluña’, en el que su autor Adrián Benedico repasó el proceso histórico desde la lucha de Joaquín Costa para impulsar el canal hasta su posterior construcción.

También hubo tiempo para los galardones. Por un lado cinco alumnas de los centros educativos de Tamarite de Litera recibieron un obsequio por sus dibujos y redacciones sobre Joaquín Costa. La alcaldesa Sandra González destaca la implicación de los centros educativos. “Una de las cosas que buscamos con estos homenajes a Costa es que los más pequeños conozcan la importancia que Costa tuvo para nuestro pueblo. Percibimos que los estudiantes saben poco sobre su legado y con estos trabajos escolares pretendemos que le conozcan gracias a la gran labor que realizan los docentes tanto del IES La Litera como del CEIP San Miguel”.

Uno de los momentos más emocionantes fue la entrega del I Premio Costa y Tamarite que recayó en el tamaritano César Trillo, reconocido por su destacada trayectoria y su compromiso con la defensa del agua en el Alto Aragón. Visiblemente emocionado, Trillo agradeció a sus vecinos este reconocimiento.

“No puedo dejar de agradecer a mi pueblo este homenaje que me ha hecho. Yo nací aquí pero como las propiedades no eran suficientes para vivir de ello tuve que buscar soluciones en otros lados y por eso me habéis visto poco. Ahora tengo más tiempo y pienso volver a pasar días en Tamarite y estar con la gente de Tamarite y disfrutar un poco de aquello que viví en su momento”, manifestó. Sus palabras fueron recibidas con una gran ovación.

El acto concluyó con la intervención de la Consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, y una sorpresa final en la plaza de España. Allí, la figura de Joaquín Costa volvió simbólicamente al balcón del Ayuntamiento de Tamarite de Litera para recordar a los vecinos algunas de las frases más destacadas de su histórico discurso de octubre de 1892.

“Ha sido una jornada muy importante para Tamarite de Litera porque nunca debemos olvidar nuestro pasado. Estas tierras estaban pasando momentos muy complicados y fue la lucha de Costa la que propulsó el canal que hoy convierte a nuestra comarca en una de las más productivas. Igual que él, hace más de 100 años, ya indicó que era el Estado quien debía hacer esa inversión, hoy somos las instituciones quienes tenemos que trabajar para que el trabajo de estas personas del pasado no caiga en el olvido”, recalca la alcaldesa.