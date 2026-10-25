Garriga señala a Sánchez como responsable de los disturbios en Barcelona: "A partir del 29-N esto puede ser la rutina"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha denunciado "el silencio" de las administraciones catalanas y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante lo sucedido esta noche en Barcelona.

Garriga ha alertado que los disturbios en la capital catalana -con 128 detenidos, 33 incendios y una veintena de comercios saqueados- "puede convertirse en lo rutinario" según quien gane las elecciones el próximo 29 de noviembre.

"Nos jugamos o que el caos se instale en las calles de la mano del Partido Socialista o que el orden se restablezca de la mano de Vox", ha resumido el secretario general de los de Abascal.

Tras mostrar su "absoluto rechazo" ante estos hechos, Garriga se ha lanzado de lleno a defender las políticas de su formación en Aragón, tal y como estaba previsto en su visita a Zaragoza este domingo.

Acompañado por la candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Carmen Rouco, y el líder de la formación en la Comunidad y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Alejandro Nolasco, ha anunciado que su partido introducirá el principio de "prioridad nacional" en la futura ley autonómica de vivienda.

A su juicio, el mercado de la vivienda está "absolutamente destrozado y saturado por culpa del Partido Socialista", que "ha impulsado leyes que limitan la oferta, generando una demanda excesiva". Dos factores que "hacen que la vivienda hoy sea más cara".

Y, en todo esto, dice que la política migratoria del Partido Socialista también tiene "gran parte de la culpa".

"En los últimos cinco años han llegado más de 5 millones de personas a España y el Gobierno de Sánchez apenas ha levantado 500.000 viviendas, es decir que por cada piso han llegado más de 10 personas", ha calculado, señalando que esto "tiene consecuencias".

Es por eso que Vox quiere introducir la prioridad nacional como principio político en la ley de vivienda de Aragón, así como del resto de España.

Y no solo esto, Garriga también ha asegurado que su partido va a "construir más vivienda, a garantizar la seguridad jurídica y acabar con las ocupaciones", además de impulsar medidas fiscales "para beneficiar a los jóvenes, al medio rural y a las familias".

Conversaciones con el PP

Garriga ha confirmado que su formación mantiene conversaciones "desde hace días" con el Partido Popular, aunque ha pedido discreción sobre el contenido de las reuniones.

"Vox está poniendo sobre la mesa es la responsabilidad y la altura de miras que exige el momento. Los españoles quieren que desalojemos a Pedro Sánchez y que cambiemos las políticas que nos han traído hasta aquí. La gran pregunta es si el PP lo tiene o está dispuesto a tenerlo", ha señalado.

Ha asegurado que el objetivo de Vox es "hacer lo necesario para desalojar la mafia que nos gobierna desde la Moncloa y a su capo, que es Pedro Sánchez" y ha insistido en que el Partido Socialista es "el responsable directo" de los disturbios de este sábado en Barcelona".