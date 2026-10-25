En las cocinas de la campaña electoral: así se preparan en Aragón "las semanas más decisivas de la democracia"

La campaña electoral del 29-N se cuece ya en las 'cocinas' de los partidos políticos de Aragón.

PP, PSOE, Vox, Frente Amplio y Teruel Existe llevan trabajando "desde el día de la convocatoria", pero esto no ha hecho más que empezar.

Por Zaragoza y Huesca han pasado ya Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Ada Colau, y en las próximas semanas está confirmada tanto la presencia de Santiago Abascal y José María Figaredo como el regreso de los máximos representantes de PP y PSOE.

"Hemos empezado muy fuerte", admite la directora de campaña del Partido Popular, la también candidata al Congreso Ana Alós.

Conscientes de que esta "no es una campaña más", los propios partidos confirman que vienen curvas y que las próximas semanas van a ser "intensísimas".

El objetivo es movilizar al electorado; que la gente "no se quede en casa". Y para conseguirlo, los mensajes van a llegar "por tierra, mar y aire".

Los 'tiempos modernos' obligan a los partidos a preparar dos campañas en una: la que les llevará a recorrer todo el territorio, plantar mesas y pegar carteles y la que se disputará en las redes sociales.

"Si no comunicas lo que haces en el día a día o no lo trasladas en el ámbito digital hay una parte de la sociedad que no te escucha", razona Alós.

De aquí al 29 de noviembre, la única diferencia entre la precampaña y la campaña es que hasta la pegada de carteles no se podrá pedir el voto.

Solo en el PP hay alrededor de una treintena de personas "en el ámbito de responsabilidad".

Los populares van a centrar su mensaje "en los problemas que le preocupan a la gente" y la "nefasta" gestión de Pedro Sánchez en estos ocho años de Gobierno.

Para las próximas semanas tienen previstos actos sectoriales sobre agricultura, vivienda o la situación de pymes y autónomos.

Buscarán la cercanía con la gente y convencer "puerta a puerta y voto a voto". Y para ello contarán "con todos los cargos del partido".

Su propio líder, Alberto Núñez Feijóo, les instó en Zaragoza a no confiarse, una lección que tienen bien aprendida tras un 8-F en el que se dejaron dos diputados.

Alós es quien se está encargando de coordinar todos los preparativos. El trabajo es especialmente intenso estos días de precampaña, aunque los partidos vienen ya entrenados de las autonómicas.

Desde entonces, todos estaban en "máximas revoluciones" conscientes de que el adelanto podía llegar de un momento a otro.

En estos días, el mantra de los equipos será "organizar y hacer, organizar y hacer". En el caso del PP, la planificación está ya "muy preparada", con un calendario con lo que se va a hacer en las tres provincias de aquí al final de la campaña.

"Pero es una planificación viva. Un día te puede venir un líder nacional y tienes que cambiar o vas ajustando en función de las agendas y los temas que van surgiendo", comenta Alós.

En el caso del PP, ella será el enlace directo con Génova; la responsable de Aragón en el comité de campaña nacional.

"Haber estado allí durante estos años me facilita mucho el trabajo. Conozco a casi todos los que están trabajando allí. Se está trabajando de forma muy organizada y con la maquinaria muy engrasada", expone.

PSOE: crecimiento frente "a la motosierra"

Para el PSOE, este 29-N se decidirá "qué modelo queremos para España y para Aragón y cómo vamos a vivir en los próximos años".

"Nuestra campaña va a centrarse en lo que de verdad importa: que haya vivienda accesible, que el crecimiento económico mejore la vida de la gente, pensiones dignas y servicios públicos de calidad", concretan desde el partido.

Los socialistas pondrán en valor sus recetas "frente a las tijeras y motosierras de PP y Vox y su modelo de privilegios para unos pocos".

"Nosotros defendemos los derechos de todos y todas. Frente al odio y los bulos, convivencia y una política responsable. Estas elecciones van de proteger a la gente o dejarla a la intemperie; de avanzar o retroceder en sanidad, educación, igualdad y servicios sociales", expresan.

¿Y en qué se traducirá todo esto? En una campaña "cercana, con propuestas y con la fuerza de la gente", dicen desde el partido.

Vox: prioridad nacional y desregulación

En Vox hay unas ocho personas trabajando entre bambalinas en la provincia de Zaragoza, cinco en Huesca y otras tantas en Teruel.

En estos momentos se está trabajando en cerrar todas las visitas y los viajes por el territorio.

Aunque Santiago Abascal se recorrió la Comunidad "de norte a sur" para las autonómicas, desde el partido confirman que volverá y que estos días también se verá por Aragón a Ignacio Garriga -hoy mismo en Zaragoza- o José María Figaredo, entre otros 'primeros espadas' de la formación.

Sus temas centrales serán muy similares a los ya vistos en el 8-F: prioridad nacional, inmigración y desregulación.

La formación se volcará especialmente en las redes sociales. Gran parte de su éxito el próximo 29-N estará en el voto joven, de ahí que esta vuelva a ser una de las prioridades.

"Nuestro mensaje nunca ha llegado de una manera nítida a través de los medios tradicionales. Pero al margen de las redes también vamos a poner mesas informativas en Zaragoza y otros puntos del territorio. Es algo que solemos mantener todo el año haya o no elecciones", explican desde la formación.

CHA-Frente Amplio: entre mesas y videollamadas

En CHA-Frente Amplio son días de mucho teléfono y videollamadas con "línea directa" con Madrid.

Solo en CHA hay una treintena de personas entre trabajadores y voluntarios diseñando la campaña, cifra que irá a más cuando se sumen los recursos de la provincia y de Huesca, así como toda la 'maquinaria' de la coalición a nivel nacional y de los socios locales.

Por el momento no se ha cerrado la presencia de líderes como Ada Colau, pero la agenda va a ser intensa.

La formación prepara un acto de presentación de candidatos y tiene claras cuáles van a ser sus prioridades: desde una 'agenda aragonesa' renovada con las reivindicaciones de la Comunidad a temas centrales como la vivienda y los servicios públicos.

Van a ser unos días "de mucha calle", confirman desde Chunta.

La cartelería y las mesas informativas convivirán con las acciones en redes sociales, especialmente importantes para llamar la atención del votante joven.

Este es uno de los aspectos en los que destacó Jorge Pueyo en la campaña del 8-F y la intención es seguir la misma línea.

"Al final, te diriges a perfiles de gente con diferentes inputs. Tienes que estar en todo, la calle no se puede perder. Es una 'plaza' en la que, tradicionalmente, la izquierda nos hemos movido muy bien", explican desde el partido.

Y por si todo esto fuera poco, en el horizonte se percibe otro gran hito más: la presentación y tramitación del Presupuesto de Aragón para 2027, el primero del nuevo Gobierno PP-Vox.

Si se lanza en estas semanas, como es probable, todos los partidos tendrán que diversificar recursos, obligándoles a hacer un "triple salto mortal" para hacer campaña por las generales sin descuidar el 'plano local'.