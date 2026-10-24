Los candidatos del PSOE para el 29-N, junto a la líder del partido en Aragón, Pilar Alegría, en la Expo. E.E Zaragoza

El PSOE presenta a sus candidatos al 29-N: "Vamos a contar alto y claro lo bien que le ha sentado Sánchez a Aragón"

El Partido Socialista ha presentado este sábado a sus candidatos a las elecciones del 29 de noviembre al Congreso y al Senado por Zaragoza.

El acto, celebrado a los pies del Alma del Ebro, en la zona Expo, ha contado con la participación de la secretaria provincial del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, y de la líder del PSOE Aragón, Pilar Alegría.

Tal y como se anunció hace una semana, Fernando Beltrán será número uno de lista al Congreso y Miguel Dalmau se confirma como el cabeza de lista al Senado.

El delegado del Gobierno saltará así de la plaza del Pilar a la Carrera de San Jerónimo para defender desde la Cámara Baja el legado político de Pedro Sánchez.

Así lo ha asegurado el propio Beltrán esta mañana, quien ha declarado que el objetivo del PSOE hasta el 29-N es "contar alto y claro lo bien que le ha sentado a Aragón y a la provincia de Zaragoza los años del Gobierno de Pedro Sánchez".

Una "realidad", dice, que "abruma", sobre todo, en dos facetas "fundamentales". En primer lugar ha destacado el crecimiento económico en la Comunidad, y lo ha hecho, poniendo de ejemplo el entorno de la Expo, donde se han reunido este sábado por la mañana.

"Los planes son sólidos, firmes. Aquí tenemos una realidad que se ha mantenido en el tiempo", ha declarado Beltrán.

El otro foco que ha señalado es el de la continuidad del desarrollo del paraguas social. "Ninguna persona se puede quedar atrás en el crecimiento económico", ha expuesto, refiriéndose a medidas llevadas a cabo por el Gobierno socialista, como la reforma laboral.

Todos estos avances, según Beltrán, deben seguir consolidándose. "Con las manos levantadas vamos a conseguir que Pedro Sánchez vuelva a ganar las elecciones, merece mucho la pena continuar con un Gobierno cuyas políticas tan bien han sentado a Aragón", ha concluido.

Le ha seguido el cabeza de lista al Senado, Miguel Dalmau, quien ha destacado la importancia de que el PSOE continúe en el Gobierno cuatro años más para "consolidar con una mayoría suficiente y seguir progresando en el modelo de ciudad, sociedad y país que queremos construir".

Dalmau ha criticado la propuesta del Partido Popular asegurando que únicamente buscan "derogar el Sanchismo". Un objetivo que pondría fin, dice, "las becas impulsadas para nuestros jóvenes o que no suba el salario mínimo interprofesional".

Una "amenaza" que también ha confirmado la líder del partido en Aragón, Pilar Alegría, quien ha vuelto a recordar que en esta campaña "tan difícil" hay dos frentes: "El de la inteligencia artificial y el de la natural", ha señalado refiriéndose por un lado a PP y Vox y, por el otro, a su partido.