Azcón abandera ante la oposición los incrementos presupuestarios y carga contra Sánchez: "Sirve a Marruecos"

El pleno de las Cortes de Aragón ha tenido este viernes sabor preelectoral y previo también a la presentación de los Presupuestos de 2027, que la coalición PP-Vox está ultimando.

En la sesión de control al Gobierno, el presidente Jorge Azcón ha defendido ante la oposición los futuros incrementos en áreas relacionadas con los servicios públicos. Por ejemplo, como ya han avanzado desde la DGA, las consejerías de Sanidad (3.100 millones en global) y Educación (350 millones más).

También en lo relativo a las políticas de vivienda, el objeto de la pregunta planteada por la portavoz del PSOE, Pilar Alegría.

Alegría ha reclamado la declaración de zonas tensionadas al haber casos de familias en Aragón que dedican "más del 30% del salario medio" al alquiler. "Es superior la animadversión y el sectarismo ideológico. ¿Qué sería de usted sin el presidente Sánchez? Tiene tantas ganas como yo de que gane las elecciones", ha asegurado.

La líder socialista ha asegurado que sin Sánchez, Azcón sería "un político cojo". "Han cuestionado el sistema electoral y ya han dicho lo que harían si gobiernan, que es recortar", ha añadido.

Azcón ha respondido que "Sánchez defiende a Marruecos". "Lo único que hace es arrodillarse ante ellos", ha valorado.

El presidente se ha referido a la entrevista en La Revuelta de TVE: "Fue a reírse, los españoles y los ceutíes se ríen poco".

Voto por correo

Jorge Pueyo (CHA) ha instado a Azcón a pedir disculpas por sus declaraciones sobre el voto por correo. "Hay silencios que lo dicen todo, no está ni respondiendo a las preguntas de la prensa sobre esta materia", ha dicho Pueyo.

El portavoz ha criticado a "aquellos que cuestionan la democracia y hablan de pucherazos". "Llevan los suficientes años beneficiándose del sistema para ponerlo en duda", ha apostillado.

En su respuesta, Azcón ha retado a Pueyo a dar una rueda de prensa disculpándose si la Junta Electoral no considera delito dichas declaraciones. "Si no, le aseguro que la daré yo", ha resaltado.

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a ahondar en la particular crisis del Frente Amplio en la provincia de Teruel, tras la negativa de CHA a presentar listas. "No le van a votar ni en urna, ni por correo, porque no se presenta", ha expresado.

Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) ha reclamado una mayor cobertura de plazas de medicina. Según el portavoz, "hay una clara tendencia a apoyar aquello que quiere que salga adelante y dejan la atención al ciudadano en segundo plano".

Azcón ha destacado la creación de plazas de nuevo ingreso en Sanidad y el anuncio de hasta 900 en materia educativa. "Hoy la gestión del personal es mejor", ha concluido.