Varios cientos de personas se concentran en la Universidad de Zaragoza para evitar la entrada de Vito Quiles

Más de 200 personas se han concentrado este jueves en el campus de la Plaza San Francisco de la Universidad de Zaragoza para evitar el acto anunciado por el agitador Vito Quiles.

La propia Unizar ha cancelado la celebración del acto alegando "neutralidad institucional" y la zona presenta, desde primera hora de la tarde, una fuerte presencia policial. Quiles ha mantenido el acto, aunque la Policía Nacional y la seguridad privada no tienen previsto permitir su acceso.

En el campus se han escuchado cánticos como "Zaragoza antifascista", "¿Dónde está Vito Quiles?" o "Zaragoza será la tumba del fascismo".

La llegada de Vito Quiles está prevista para las 19.00 horas. A través de sus redes sociales, ha anunciado que continúa adelante con la celebración del acto.

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